После взрыва в многоэтажке Саратова режим ЧС ввели во всем регионе

После взрыва в многоэтажке Саратова режим ЧС ввели во всем регионе

После взрыва в многоэтажном доме в Саратове на территории всего региона объявлен режим чрезвычайной ситуации, заявил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. Он подчеркнул, что такое решение принято для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий ЧП.

В настоящий момент в связи с происшествием на [улице] Блинова принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня, — отметил Бусаргин.

Взрыв в десятиэтажном доме произошел утром 25 июля из-за утечки газа. По последним данным, погибли четыре человека, пострадали семь. СК возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Бусаргин ранее сообщил, что для жителей разрушенного дома организован временный пункт размещения в близлежащей школе №103. В учреждении созданы все необходимые условия для пострадавших. В дальнейшем администрация города планирует переселить людей в гостиницу «Сокол», где будет обеспечено полноценное размещение.