Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 15:51

После взрыва в многоэтажке Саратова режим ЧС ввели во всем регионе

Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru

После взрыва в многоэтажном доме в Саратове на территории всего региона объявлен режим чрезвычайной ситуации, заявил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. Он подчеркнул, что такое решение принято для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий ЧП.

В настоящий момент в связи с происшествием на [улице] Блинова принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня, — отметил Бусаргин.

Взрыв в десятиэтажном доме произошел утром 25 июля из-за утечки газа. По последним данным, погибли четыре человека, пострадали семь. СК возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Бусаргин ранее сообщил, что для жителей разрушенного дома организован временный пункт размещения в близлежащей школе №103. В учреждении созданы все необходимые условия для пострадавших. В дальнейшем администрация города планирует переселить людей в гостиницу «Сокол», где будет обеспечено полноценное размещение.

режим ЧС
Саратовская область
взрывы
дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Помощник Путина раскрыл, как купировать военные угрозы на Черном море
Трампу предложили способ урегулировать конфликт на Украине
В Обнинске, где дети-мигранты изнасиловали 4-летнюю девочку, прошел рейд
Из-под завалов в Саратове извлекли еще одно тело
Во «ВКонтакте» отреагировали на жалобы россиян на сбой
Стало известно, где в августе ожидаются природные катаклизмы
Стало известно, какие болезни можно подцепить в бассейне
Паралич из-за Starlink и поклонения Сатане: новости СВО к вечеру 25 июля
На форум и выставку 100+ TechnoBuild стартовала регистрация
На Украине предупредили о риске полного истощения людских ресурсов ВСУ
Мать ходит на работу с привязанным на веревке умственно отсталым сыном
Названы правила конкурса для участников VK Fest
Старинный славянский рецепт: делаем настойку из красной смородины на водке
В Госдуме предложили запретить строительство домов с газом
Суд подтвердил приговор генералу Попову и лишил его звания
Проще не бывает: шарлотка с яблоками по бабушкиному рецепту
Сколько стоит построить сейчас? Почему смета 2025 года не похожа на 2020-го
С ним хоть до Владивостока! Как выбрать комфортное седло для велосипеда
В Совфеде призвали принять закон о штрафах для электросамокатчиков
«Опасность ускорения роста цен»: Набиуллина назвала главные риски
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.