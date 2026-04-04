Появились подробности состояния пострадавших после ДТП в Саратове Минздрав: после аварии в Саратове в больницах остаются шесть человек

Шесть человек, в том числе пятеро детей, остаются в больницах Саратова после ДТП с автобусом, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. По всем пострадавшим детям проведены телемедицинские консультации, помощь оказывается в полном объеме.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что служба санитарной авиации доставила в Саратов пятерых пострадавших при аварии с пассажирским автобусом в Петровском районе. Среди эвакуированных — двое взрослых и трое детей. Глава региона также уточнил, что еще одной девочке провли операцию в центральной районной больнице Петровска.

Также помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что после ЧП со сходом вагонов в Ульяновской области в больницах региона продолжают лечение 23 человека, включая пятерых детей. По его словам, местных врачей консультируют ведущие специалисты федеральных центров Минздрава России через систему телемедицины.