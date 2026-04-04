04 апреля 2026 в 11:15

Стало известно о состоянии пострадавших при сходе поезда под Ульяновском

Минздрав РФ: 23 пострадавших в ЧП с поездом под Ульяновском остаются в больнице

После ЧП со сходом вагонов в Ульяновской области в больницах региона продолжают лечение 23 человека, включая пятерых детей, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит ТАСС, местных врачей консультируют ведущие специалисты федеральных центров Минздрава России через систему телемедицины.

Один взрослый пациент в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести, — уточнил Кузнецов.

Ранее председатель межрегионального профсоюза железнодорожников Евгений Куликов заявил, что излом рельса, из-за которого произошел сход пассажирского поезда в Ульяновской области, мог произойти как из-за усталости металла, так и в связи со скрытыми производственными дефектами. По его словам, он также мог случиться из-за условий эксплуатации, перепада температур или внешнего воздействия.

До этого глава Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что количество пострадавших при крушении поезда Москва — Челябинск выросло до 35 человек, причем 18 из них помещены в медучреждения. Он уточнил, что у двоих пострадавших диагностированы сочетанные травмы, а остальные отделались легкими повреждениями.

