Трамп раскрыл, что усложнило поиск летчика сбитого в Иране истребителя

Сигнал пилота сбитого в Иране истребителя содержал необычное сообщение с восхвалением Господа, сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, которые передает Axios, этот факт усложнил поиски.

Он отметил, что изначально возникали сомнения, не использовали ли иранские силы передатчик пилота для создания ловушки. Впоследствии американским командам удалось подтвердить религиозные убеждения пилота и безопасно вывести его из зоны опасности.

Ранее сообщалось, что спасенный второй пилот доставлен в Кувейт для получения медицинской помощи. По данным источника, поисково-спасательная операция длилась около двух дней, в ней участвовали сотни спецназовцев, десятки единиц авиатехники, а также космические и цифровые разведресурсы.

Однако до этого иранская сторона заявила о полном провале американской миссии по спасению пилота, в ходе которой были уничтожены три американских воздушных судна. Как сообщили иранские военные, силам ПВО удалось сбить два вертолета Black Hawk и самолет огневой поддержки C-130, направленные в район крушения.