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25 июля 2025 в 18:36

В деле о взрыве в ЖК «Алые паруса» появились новые детали

СК признал взрыв в «Алых парусах» терактом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело о взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве переквалифицировано с убийства на теракт, заявил в интервью MK.RU руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов. По его словам, взрыв был организован украинскими властями с участием этнической преступной группы, чтобы ликвидировать главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна.

Подрыв был совершен по заказу украинских властей, а реализован через этнический криминалитет, — заключил Денисов.

По версии следствия, один из подозреваемых привез противопехотную мину с дополнительным зарядом из пластида, который сработал дистанционно. Два других участника следили за обстановкой. Один из них покинул Россию и заочно привлечен к ответственности. Основной исполнитель погиб на месте. Предполагается, что он действовал из финансовых мотивов: у него осталась дочь в Украине.

Утром 3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице сработало взрывное устройство, заложенное в лифтовом холле одного из корпусов. Одним из погибших оказался Саркисян, который умер в больнице после тяжелого ранения.

До этого в Татарстане ФСБ задержала двух жителей Хабаровского края по подозрению в связях с украинской военной разведкой. Они хотели получить украинское гражданство и готовили диверсии в России, а также поддерживали тайные контакты с украинскими спецслужбами. Против них заведены уголовные дела.

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