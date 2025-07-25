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25 июля 2025 в 18:37

«Двойник» Высоцкого рассказал, как пресек мошенничество на имени артиста

Похожий на Высоцкого москвич Песковой не дал мошенникам заработать на его фото

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Похожий на Владимира Высоцкого москвич Вячеслав Песковой рассказал NEWS.ru, как прекратил торговлю своими фотографиями, на которых его выдавали за сына барда. По его словам, он давно любит творчество Высоцкого и никогда не дал бы мошенникам зарабатывать на его имени.

Я много лет продвигаю творчество Высоцкого, читаю стихи, меня сфотографировали и представляете, продавали мои фотографии как сына Высоцкого. Я когда увидел — запретил. Я на Высоцком деньги зарабатывать не дам! — сказал Песковой.

Поклонник артиста рассказал, что «заболел» им с 1968 года, стал слушать его песни, собирать его фотографии. Песковой работал сантехником, делал ремонт у жены Валерия Золотухина Тамары и попросил артиста, чтобы он провел его на спектакль Высоцкого. Золотухин помог и поклонник смог попасть на постановку Юрия Любимова «Десять дней, которые потрясли мир» в театре на Таганке, в которой у Высоцкого было несколько ролей.

Ранее появились кадры памятных мероприятий на Ваганьковском кладбище в Москве, приуроченных к 45-й годовщине Высоцкого. Люди приходили к могиле артиста с цветами, пели его песни и читали его стихи.

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