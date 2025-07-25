«Двойник» Высоцкого рассказал, как пресек мошенничество на имени артиста

Похожий на Владимира Высоцкого москвич Вячеслав Песковой рассказал NEWS.ru, как прекратил торговлю своими фотографиями, на которых его выдавали за сына барда. По его словам, он давно любит творчество Высоцкого и никогда не дал бы мошенникам зарабатывать на его имени.
Я много лет продвигаю творчество Высоцкого, читаю стихи, меня сфотографировали и представляете, продавали мои фотографии как сына Высоцкого. Я когда увидел — запретил. Я на Высоцком деньги зарабатывать не дам! — сказал Песковой.
Поклонник артиста рассказал, что «заболел» им с 1968 года, стал слушать его песни, собирать его фотографии. Песковой работал сантехником, делал ремонт у жены Валерия Золотухина Тамары и попросил артиста, чтобы он провел его на спектакль Высоцкого. Золотухин помог и поклонник смог попасть на постановку Юрия Любимова «Десять дней, которые потрясли мир» в театре на Таганке, в которой у Высоцкого было несколько ролей.
Ранее появились кадры памятных мероприятий на Ваганьковском кладбище в Москве, приуроченных к 45-й годовщине Высоцкого. Люди приходили к могиле артиста с цветами, пели его песни и читали его стихи.