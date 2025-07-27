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27 июля 2025 в 00:31

Путин поздравил моряков и морпехов с профессиональным праздником

Путин поздравил военных моряков и морпехов с Днем ВМФ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Алексей Бабушкин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота. В своем видеообращении он отметил заслуги всех поколений матросов и офицеров, посвятивших себя службе Родине.

Сегодня мы чествуем все поколения отважных, преданных долгу и родине матросов и офицеров. Вспоминаем всех, кто в разные годы и эпохи созидал славу и мощь российского флота, кто в ратных свершениях и триумфах каждодневным упорным трудом и блестящими научными достижениями утвердил Россию как великую морскую державу, — сказал глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин побывал на церемонии подъема флага на атомоходе «Князь Пожарский». Глава государства впервые принял участие в таком мероприятии по случаю поступления корабля в состав ВМФ. Он дал команду, и знамя поднялось над судном под звуки гимна России.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге не состоится главный военно-морской парад, запланированный в честь Дня Военно-морского флота, сообщило городское управление транспорта. Мероприятие должно было пройти 27 июля.

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