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27 июля 2025 в 00:43

Стало известно о переводе штабов ВСУ из-за наступления ВС РФ

ТАСС: ВСУ переносят штабы из-за приближения линии фронта к Днепру

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Командование ВСУ начинает перевод штабов подразделений из Днепра в западные регионы Украины на фоне приближения линии фронта к городу, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам источника, приближение фронта к областному центру вынуждает украинское командование переместить штабы вооруженных формирований в более безопасные регионы на западе страны. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Также сообщается, что 128-я отдельная бригада территориальной обороны из Днепра была переименована в механизированную. По мнению собеседника, для большинства мобилизованных такое изменение пройдет незамеченным, так как связано главным образом с вопросами финансирования.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российские войска прорвали украинскую оборону под Красноармейском, выйдя к окраинам города. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Также источник в силовых структурах информировал, что на южной и юго-западной окраинах Красноармейска в ДНР начались столкновения российских и украинских войск. Бои фиксируются в окрестностях поселка Зверево и на подступах к улице Павла Поповича. Министерство обороны это также не комментировало.

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