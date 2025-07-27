«Готов был на что угодно»: РФ забрала украинского информатора из плена ВСУ

«Готов был на что угодно»: РФ забрала украинского информатора из плена ВСУ Информатор из ВСУ Козьмин приехал в Россию по итогу обмена пленными с Украиной

В результате очередного раунда обмена пленными в Россию из Украины попал Андрей Козьмин, передает телеканал «Звезда». По его словам, во время службы в ВСУ, куда его призвали насильно, он передавал российским войскам важную информацию, за что просидел два года в тюрьме.

Я не видел другого выхода, уже готов был и умереть, и на все что угодно. Но решил напоследок помочь своим, — признался мужчина.

Козьмин добавил, что среди солдат ВСУ все меньше тех, кто искренне поддерживает власти Украины. При этом открыто озвучивать свои симпатии к России нельзя, поскольку за это могут преследовать, пояснил он.

Ранее первый зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что военнопленных солдат ВСУ, которые отказываются от возвращения домой, направляют в украинский батальон под командованием ВС России. Перед формированием пленные проходят проверки, отметил он.

До этого помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что все договоренности России и Украины по гуманитарным направлениям были выполнены. Он указал, что сейчас завершается обмен военнопленными.

Кроме того, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов информировал, что у Москвы и Киева есть предварительные списки гражданских лиц, которые могут быть обменяны в формате «20 на 20». Документы уже верифицированы и включают видеоподтверждения из мест заключения, подчеркнул политик.