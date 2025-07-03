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03 июля 2025 в 18:43

Руководство автомобильного завода запретило сотрудникам приносить еду

КАМАЗ ввел запрет на пронос еды из-за угрозы диверсий

Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Сотрудникам публичного акционерного общества «КАМАЗ на объектах в Набережных Челнах» временно запретили приносить на работу как заказную, так и магазинную еду, передает портал «Вести КАМАЗа». Исключение составляют контейнеры с домашней пищей. Также под запретом оказались промышленные товары, кроме тех, которые требуются для исполнения служебных обязанностей.

На объектах ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах распоряжением об обеспечении биологической и химической безопасности работников введен временный запрет на пронос пищевой продукции, — сказано в сообщении.

Соответствующее решение руководство объяснило необходимостью предотвращения потенциальных угроз массового отравления с учетом внешнеполитической обстановки. Также в ПАО опасаются возможных диверсий на фоне СВО.

Ранее следователи квалифицировали как теракт взрыв в центре Луганска, в результате которого погиб бывший мэр города Манолис Пилавов. Кроме того, виновников будут судить за незаконное изготовление взрывчатых веществ.

КамАЗ
Набережные Челны
еда
диверсии
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