Россиянина задержали за попытку диверсии на энергообъекте В Тамбовской области за попытку диверсии на энергообъекте задержали мужчину

Сотрудники МВД с коллегами из УФСБ по Тамбовской области задержали мужчину, который согласился устроить диверсию на объекте энергетики, сообщила в Telegram представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк. По ее словам, мошенник угрожал задержанному ответственностью за финансирование Вооруженных сил Украины.

Предварительно установлено, что неизвестный с помощью мессенджера связался с местным жителем и сообщил, что ему грозит уголовная ответственность за финансирование ВСУ. Чтобы избежать наказания, аноним потребовал совершить диверсию. Молодой человек согласился, — написала Волк.

Ранее Архангельский областной суд приговорил 16-летнюю школьницу из Новодвинска к шести годам воспитательной колонии за диверсию. В феврале 2025 года она с 13-летней сообщницей проникла на территорию электроподстанции и подожгла объекты. Неизвестный куратор через мессенджер предложил ей за поджог 100 тысяч рублей. Девочка получила лишь часть денег, после чего обратилась к знакомому полицейскому и призналась в содеянном.

До этого в разных регионах России были задержаны пятеро подростков. Их подозревают в поджогах вышек сотовой связи и объектов транспорта. В диверсионно-террористическую деятельность задержанных вовлекли спецслужбы Украины.