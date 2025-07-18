Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 10:04

Россиянина задержали за попытку диверсии на энергообъекте

В Тамбовской области за попытку диверсии на энергообъекте задержали мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МВД с коллегами из УФСБ по Тамбовской области задержали мужчину, который согласился устроить диверсию на объекте энергетики, сообщила в Telegram представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк. По ее словам, мошенник угрожал задержанному ответственностью за финансирование Вооруженных сил Украины.

Предварительно установлено, что неизвестный с помощью мессенджера связался с местным жителем и сообщил, что ему грозит уголовная ответственность за финансирование ВСУ. Чтобы избежать наказания, аноним потребовал совершить диверсию. Молодой человек согласился, — написала Волк.

Ранее Архангельский областной суд приговорил 16-летнюю школьницу из Новодвинска к шести годам воспитательной колонии за диверсию. В феврале 2025 года она с 13-летней сообщницей проникла на территорию электроподстанции и подожгла объекты. Неизвестный куратор через мессенджер предложил ей за поджог 100 тысяч рублей. Девочка получила лишь часть денег, после чего обратилась к знакомому полицейскому и призналась в содеянном.

До этого в разных регионах России были задержаны пятеро подростков. Их подозревают в поджогах вышек сотовой связи и объектов транспорта. В диверсионно-террористическую деятельность задержанных вовлекли спецслужбы Украины.

ВСУ
диверсии
Тамбовская область
Ирина Волк
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кроме геноцида»: продолжение власти Пашиняна назвали худшей трагедией
Тренды интерьера-2025: стильно и недорого
В Госдуме раскритиковали траты на концерты к юбилею Победы над Японией
Зеленский поручил Умерову заняться переговорами на новой должности
Автор песни «Выйду в поле с конем» объяснил феномен ее популярности
Раскрыто главное желание Зеленского
«Гнойник в центре Европы»: депутат Рады разнес Киев из-за одного решения
Стало известно о прорыве обороны в Волчанске
Рубль ослабнет в августе? Курс доллара сегодня, 18 июля, что с евро и юанем
Более десятка солдат ВСУ не выдержали давления армии России и дезертировали
«Это сигнал»: в Раде объяснили отказ США одобрить Умерова в качестве посла
Страны Евросоюза утвердили 18-й пакет антироссийских санкций
Стало известно, что будет с инфляцией к концу 2025 года
Россиянка решила отсудить у Минфина 2 млн рублей
Собака набросилась на семилетнюю девочку под Иркутском
Россияне объявили войну «Пятерочке» и «Магниту» из-за цен на пакеты
«Сидят в запасе и радуются»: Мостовой разнес российских футболистов РПЛ
Экономист предсказал, что будет с ключевой ставкой в июле
Дебошир забрызгал кровью банкомат в торговом центре и попал на видео
Социологи рассказали, какой процент россиян доверяют Путину
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.