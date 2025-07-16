Российской школьнице вынесли приговор за диверсию Суд в Архангельске приговорил девятиклассницу к шести годам колонии за диверсию

Архангельский областной суд приговорил 16-летнюю школьницу из Новодвинска к шести годам воспитательной колонии за диверсию, сообщает ТАСС. В феврале 2025 года она с 13-летней сообщницей проникла на территорию электроподстанции и подожгла объекты.

Неизвестный куратор через мессенджер предложил ей за поджог 100 тысяч рублей. Девочка получила лишь часть денег, после чего обратилась к знакомому полицейскому и призналась в содеянном.

Свое преступление девушка снимала на камеру мобильного телефона. При этом электроподстанция получила минимальные повреждения, поскольку пожар был быстро потушен. В свою очередь сообщница школьницы судом отправлена на три года в закрытое учебно-воспитательное учреждение, поскольку не достигла возраста уголовной ответственности.

Ранее в разных регионах России были задержаны пятеро подростков. Их подозревают в поджогах вышек сотовой связи и объектов транспорта. В диверсионно-террористическую деятельность задержанных вовлекли спецслужбы Украины.