Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 01:05

«Дерзко сражаются»: Путин оценил работу морских пехотинцев в зоне СВО

Путин: морские пехотинцы дерзко и героически сражаются за правду и будущее РФ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Морские пехотинцы сегодня служат примером доблестного выполнения воинского долга в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня ВМФ, который отмечается в воскресенье, 27 июля. По его словам, они дерзко и героически сражаются за правду и справедливость.

Сражаются дерзко, героически за правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа, — сказал Путин.

Также Путин поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота. Он отметил заслуги всех поколений матросов и офицеров, посвятивших себя службе Родине. Они «в ратных свершениях и триумфах каждодневным упорным трудом и блестящими научными достижениями утвердили Россию как великую морскую державу», подчеркнул глава государства.

Ранее Путин побывал на церемонии подъема флага на атомоходе «Князь Пожарский». Глава государства впервые принял участие в таком мероприятии по случаю поступления корабля в состав ВМФ. Он дал команду, и знамя поднялось над судном под звуки гимна России.

Тем временем пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил прибытие Путина в Архангельскую область. В преддверии Дня ВМФ президент провел совещание на тему стратегии развития подводного военно-морского флота.

ВМФ
Владимир Путин
пехота
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина, по которой Киеву сложно сдерживать наступление ВС РФ
Биолог назвала главный симптом штамма COVID-19 стратус
Шутил о Лукашенко и женился на эскортнице: где сейчас Слава Комиссаренко
Стало известно, как Европа будет закупать оружие для Украины у США
Израиль перехватил судно с гумпомощью Газе и похитил экипаж
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Харьков содрогнулся от взрыва
Украинский БПЛА нарушил электропитание железной дороги под Волгоградом
«Дерзко сражаются»: Путин оценил работу морских пехотинцев в зоне СВО
«Готов был на что угодно»: РФ забрала украинского информатора из плена ВСУ
Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда
Приметы на 27 июля: грозы, поведение птиц и сбор целебных трав
Стало известно о переводе штабов ВСУ из-за наступления ВС РФ
Богомаз раскрыл детали атаки ВСУ на Брянскую область
Путин поздравил моряков и морпехов с профессиональным праздником
ПВО отразила атаку 12 дронов ВСУ на три российских региона
Московский спортсмен не доплыл до финиша из-за проблем с сердцем
«Получишь все, что просишь»: Си Цзиньпин дал необычное обещание Вучичу
Юлия Меньшова: творческий путь и личная жизнь
В Турции рассказали о планах Эрдогана по встрече Путина и Зеленского
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму
Общество

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.