«Дерзко сражаются»: Путин оценил работу морских пехотинцев в зоне СВО Путин: морские пехотинцы дерзко и героически сражаются за правду и будущее РФ

Морские пехотинцы сегодня служат примером доблестного выполнения воинского долга в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня ВМФ, который отмечается в воскресенье, 27 июля. По его словам, они дерзко и героически сражаются за правду и справедливость.

Сражаются дерзко, героически за правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа, — сказал Путин.

Также Путин поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота. Он отметил заслуги всех поколений матросов и офицеров, посвятивших себя службе Родине. Они «в ратных свершениях и триумфах каждодневным упорным трудом и блестящими научными достижениями утвердили Россию как великую морскую державу», подчеркнул глава государства.

Ранее Путин побывал на церемонии подъема флага на атомоходе «Князь Пожарский». Глава государства впервые принял участие в таком мероприятии по случаю поступления корабля в состав ВМФ. Он дал команду, и знамя поднялось над судном под звуки гимна России.

Тем временем пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил прибытие Путина в Архангельскую область. В преддверии Дня ВМФ президент провел совещание на тему стратегии развития подводного военно-морского флота.