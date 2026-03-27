27 марта 2026 в 20:47

ВСУ переквалифицировали бойцов ПВО в пехоту с плачевным результатом

Командование ВСУ пытается доукомплектовать пехоту за счет бойцов ПВО

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Командование Вооруженных сил Украины перебрасывает военнослужащих из подразделений противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в пехотные части 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным источника, переведенные бойцы, привыкшие к нахождению в тылу, массово оставляют позиции и укрываются в лесах возле села Избицкое.

На Липцовском направлении командование ВСУ пытается доукомплектовать подразделения 127-й ОТМБр за счет военнослужащих подразделений ПВО и РЭБ, — говорится в сообщении.

Ранее главное управление полиции в Житомирской области сообщило, что задержаны двое украинских военнослужащих, самовольно покинувших часть с оружием. В правоохранительных органах уточнили, что преступление совершено в Чугуевском районе Харьковской области, где злоумышленники, сбежавшие из расположения в начале января, убили двух мужчин.

Кроме того, источник в силовых структурах сообщил, что сводный отряд украинских радикалов был передислоцирован в район Купянска для борьбы с дезертирством. По данным собеседника, обстановка на этом направлении с каждым днем становится все более критической для ВСУ.

