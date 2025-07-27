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27 июля 2025 в 00:16

«Получишь все, что просишь»: Си Цзиньпин дал необычное обещание Вучичу

Вучич заявил, что Си Цзиньпин дал ему обещание выполнить любую просьбу

Александр Вучич Александр Вучич Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин на полях празднования 80-летия Победы над фашизмом в мае в Москве пообещал выполнить любую просьбу президента Сербии Александра Вучича, передает РИА Новости. По словам политика, китайский лидер тогда впервые обратился к нему по имени, что очень необычно.

Он мне сказал, когда мы были в Москве, и впервые обратился ко мне по имени — Александр — что невероятно для китайцев, он сказал мне: «Назови, что хочешь, получишь все, что просишь». Я, шокированный, ответил: «Если можно, какую-нибудь фабрику», — сказал Вучич.

Тем временем президент США Дональд Трамп попытался организовать громкую встречу с президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Как выяснили СМИ, его усилия не увенчались успехом.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент высказал тревогу по поводу потенциального усиления связей между Евросоюзом и Китаем. Политик предупредил, что подобное сближение способно нанести ущерб европейским интересам, заявив, что Европа тем самым буквально «перережет себе горло». США должны выработать единую стратегию с союзниками для решения проблемы дисбаланса в торговых отношениях с КНР, считает он.

Сербия
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Си Цзиньпин
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