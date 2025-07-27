Московский спортсмен не доплыл до финиша из-за проблем с сердцем

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27 июля 2025 в 00:23

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Участник X-Waters Volga Ионов скончался во время заплыва в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник заплыва X-Waters Volga в Нижнем Новгороде Дмитрий Ионов погиб во время прохождения дистанции, сообщила пресс-служба соревнований. Спортсмен из Москвы участвовал в заплыве на три километра.

На завершающем этапе дистанции он почувствовал недомогание и обратился за помощью к спасателям. Его эвакуировали на лодку, однако при выходе из воды он потерял сознание.

На берегу дежурная бригада скорой помощи начала реанимационные действия. После этого Ионова доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

До этого на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российский синхронист Александр Мальцев завоевал золотую медаль в сольной программе. 30-летний спортсмен показал блестящий результат в 251,7133 балла, впервые став чемпионом мира в индивидуальном разряде. Второе место занял представитель Испании Деннис Гонсалес Бонеу, а третье — мексиканец Диего Вильялобос Каррильо.

Ранее российский пловец Денис Адеев отметил, что участники турнира не понимают причину выступления россиян под нейтральным флагом. Он подчеркнул, что отношение к российским атлетам остается доброжелательным, никаких ограничений или дискриминации не наблюдается.

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