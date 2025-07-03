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03 июля 2025 в 18:56

В Пскове произошло массовое отравление подопечных соцучреждений

Более 40 подопечных псковских соцучреждений доставлены в больницу с отравлением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Псковской области произошло массовое отравление пациентов соцучреждений — более 40 человек из ГБУСО ПО «Социальный городок» и госпиталя ветеранов войн были доставлены в областную инфекционную больницу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Установлено, что 42 гражданина из указанных учреждений доставлены с отравлением в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу, — говорится в сообщении.

Особое внимание следствия сосредоточено на действиях компании-поставщика, осуществлявшей доставку готового питания в оба учреждения. В настоящее время именно эта организация находится в центре расследования.

Ранее прокуратура Пермского края начала мониторинг ситуации с массовым отравлением в одном из развлекательных заведений города. В ведомстве уточнили, что ученики одной из школ обратились к медикам после празднования выпускного.

Также сообщалось, что после массового отравления в оздоровительном лагере «Огонек» Саратовской области следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Псков
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