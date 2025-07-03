Пасечник дал обещание после гибели экс-мэра Луганска

Виновные в гибели бывшего главы администрации Луганска Манолиса Пилавова неминуемо понесут наказание, заявил глава Луганской Народной Республике Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. Он выразил уверенность, что следствие установит, кто причастен к преступлению.

Уверен, что после тщательного расследования всех обстоятельств случившегося взрыва виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание, — написал он.

Пасечник напомнил, что Пилавов возглавлял городское руководство в самое трудное для ЛНР время — с 2014 по 2023 год. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Манолис Пилавов погиб днем 3 июля в результате взрыва в центре Луганска. Трагедия произошла на улице Тараса Шевченко. Еще трое получили ранения.

Следователи квалифицировали убивший Пилавова взрыв как теракт. Кроме того, виновников будут судить за незаконное изготовление взрывчатых веществ. По предварительным данным, исполнителем теракта оказалась женщина, она не выжила.

В конце мая при взрыве в Ставрополе погиб ветеран СВО и участник программы «Время героев» Заур Гурциев. Губернатор региона Владимир Владимиров выразил соболезнования родственникам мужчины. Он отметил, что рассматриваются все версии произошедшего, включая теракт.