Погорел на «Щелкунчике»? Почему ушел Урин, что будет с Большим театром Артист балета Таранда: не связывал бы высокие цены на билеты и увольнение Урина

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В пятницу, 1 декабря, дирижер Валерий Гергиев был назначен на должность генерального директора Большого театра. Он сменил на этом посту Владимира Урина, который ушел по собственному желанию. Что известно о предыдущем гендиректоре, почему на самом деле его могли уволить и как на это отреагировали коллеги — в материале NEWS.ru.

Где Урин работал до Большого театра

Владимир Урин окончил Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской (режиссерский факультет) и Государственный институт театрального искусства (театроведческий факультет).

Урин начал работать в театральной сфере в 1973 году, возглавив ТЮЗ г. Кирова. Спустя восемь лет он переехал в Москву и возглавил Кабинет детских и кукольных театров Всероссийского театрального творчества, занимавшийся организацией творческих лабораторий, семинаров и фестивалей.

Среди его проектов Международный фестиваль театральных школ «Подиум», первый российско-американский театральный фестиваль «Байкал — Мичиган», ежегодная мастерская драматургии «Щелыково — авторская сцена».

Урин задумал и реализовал идею национальной профессиональной театральной премии «Золотая маска». С 1995-го Владимир Георгиевич возглавлял Московский академический Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. При нем была проведена кардинальная реконструкция здания театра, сильно выросла посещаемость.

В 1997 году Урин стал генеральным директором Международных фестивалей современного танца, которые проводил театр Станиславского совместно с культурными центрами и посольствами стран Европы, Канады и США.

Урин был награжден международной премией имени К. С. Станиславского «За вклад в развитие российского театрального дела», театральной премией «Хрустальная Турандот» «За честь, достоинство и служение зрителю» и многими другими.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Урин

Чего добился Урин в Большом театре

Урин был назначен генеральным директором Большого театра в июле 2013 года. Он сменил на этой должности Анатолия Иксанова, который занимал ее тринадцать лет.

Урин признавался, что сначала хотел отклонить предложение: его пригласили руководить театром в очень сложное время. после серии скандалов с критикой реконструкции сцены и нецелевым использованием средств, конфликтом с Николаем Цискаридзе, с которым не стали продлевать контракт, и нападением на худрука балетной группы Сергея Филина, которого облили кислотой.

Директор театра «Новая сцена» Антон Гельман писал: «Заслуга Владимира Георгиевича в том, что он стабилизировал и успокоил Большой театр, потому что целый ряд событий, которые происходили вокруг, его дестабилизировали». Он также отмечал, что Урин на новом посту «не стал ничего разрушать, принципиально менять, проводить кадровые, как нынче говорят, чистки».

«Он очень деликатно, профессионально и разумно вписался в сложившуюся систему и органично ее возглавил, относясь к тем, кто работал в команде Анатолия Геннадьевича, с исключительным профессиональным уважением и достоинством», — отмечал Гельман.

Владимир Урин сохранил старый репертуар Большого театра, при нем было поставлено много новых спектаклей, в том числе и в период пандемии коронавируса.

В 2018 году при Владимире Георгиевиче в состав Большого театра вошла Камерная сцена. До этого она существовало как авторский музыкальный театр, созданный в XX веке оперным режиссером Борисом Покровским. Также при Урине началось строительство первого филиала Большого театра в Калининграде.

Из-за чего могли уволить Урина

1 декабря генеральный директор Большого театра Владимир Урин объявил о последнем дне работы и попрощался с коллективом. Музыкальный критик Сергей Буланов опубликовал видео его обращения к работникам в своем Telegram-канале .

«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал уже бывший директор.

Урин отметил, что быть причастным к Большому театру — это счастье, и поблагодарил коллектив бывшего Камерного музыкального театра и Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова (накануне состоялась премьера оперного спектакля «Сын Мандарина. Соловей» с участием кукол).

Одной из возможных причин увольнения Урина называют его позицию по специальной военной операции на Украине. Он был в числе деятелей культуры, которые 26 февраля 2022 года подписали письмо с призывом остановить СВО.

Другая причина — некоторая стагнации театра в последние годы и проблемы в работе. В частности, речь идет о ежегодных скандалах с продажей билетов на балет «Щелкунчик» и огромных очередях в кассы на этот спектакль. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с NEWS.ru отметила, что увольнение Урина может быть связано именно с этим.

«Урин давно работал, мы уже понимаем, как он работал, да и возраст тоже. К Урину были в основном организационные вопросы. Вся кампания вокруг „Щелкунчика“ была неспроста», — сказала Драпеко.

По данным Telegram-канала Ксении Собчак «Кровавая барыня», решение об увольнении Урина было принято лично президентом России Владимиром Путиным. Источники Forbes утверждали, что сменить директора Большого театра хотели еще в начале нового театрального сезона в сентябре 2023 года.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Владимир Урин

Что говорят бывшие коллеги Урина

Экс-солист Большого театра, балетмейстер Вячеслав Гордеев в беседе с NEWS.ru заявил, что Владимир Урин «очень крепкий профессионал» и до того, как он был назначен на пост директора Большого театра, добился больших успехов в театре Станиславского. По словам Гордеева, билетная мафия и проблемы с билетами были всегда и вряд ли это является настоящей причиной увольнения Урина.

«Был директор Тихонов — ему колеса прокалывали на автомобиле, когда мы пытались с этим бороться. Это мафия вокруг Большого театра работает, никто не уступит места ни Урину, ни кому-то другому. Об этой структуре знает и ФСБ. И вдруг „неожиданно“ билетный скандал возникает именно сейчас?! Как многое в нашей жизни это возникает, когда нужно кого-то свалить или акцентировать на чем-то внимание. Это схема, по которой и увольняют, и назначают людей», — заявил NEWS. ru Вячеслав Гордеев.

Гордеев считает, что новому руководителю Гергиеву будет сложно следить за двумя театрами — Мариинкой и Большим, так как у него плотный график.

«В результате может получиться, что Гергиев будет номинальным руководителем, а поставят человека, который не знаком с традициями Большого театра. Мне кажется, что это объединение, если оно произойдет, то зря», — высказал предположение Гордеев.

Народный артист России и экс-худрук балетной группы Большого театра Сергей Филин отказался комментировать NEWS.ru возможные причины увольнения Урина. Он подчеркнул, что назначение Гергиева «абсолютно оправдано и имеет место быть».

«Это человек, который живет в творчестве, объединяет людей, талантливых людей, которые ведут вперед искусство музыки и танца. Поэтому у меня есть очень большие надежды на то, что в Большом театре перестанут искать лидеров. Они не просто появятся, а им будут давать возможности, дорогу, будут говорить об этих лидерах. И самое главное, их будет поддерживать человек, за которым интересно идти. Я очень надеюсь, что Валерий Гергиев соберет вокруг себя истинно талантливых людей, которым даст возможность», — сказал Филин.

Артист балета, экс-солист Большого театра Гедиминас Таранда отметил в разговоре с NEWS.ru, что Урин за 10 лет создал прекрасный театр.

«За эти 10 лет в театре прекратились склоки, скандалы. Театр встал на ноги, обрел реальный крепкий киль. И приглашенные прекрасные хореографы, и опера. И позиция Урина в театре была реально крепкой. Я думал, что он еще удержится. Я понимаю, что 10 лет — это серьезный срок и, видимо, нужно делать ротацию», — поделился мнением Таранда.

Он предположил, что сейчас Большой театр ждут новые потрясения и череда кадровых перестановок. Таранда не согласен с версией, что Урина уволили из-за скандала с билетами на «Щелкунчика».

«Нельзя это перекладывать на директора. Урегулировать проблему с билетами в Большой театр не могут десятилетиями, есть организации, которые должны этим заниматься, ФСБ например. Я бы не связывал два эти события — высокие цены на билет и увольнение Урина», — добавил экс-солист большого театра.

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Что сказал об увольнении Урина Варшавер

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что для него увольнение Урина — «убийственная новость». «Он высочайший профессионал, мне, конечно, очень жалко, что мы потеряли такого специалиста. Я говорю с жалостью: мы потеряли моего друга, товарища, который на самом деле для меня является одним из серьезных руководителей, которые остались на плаву в Москве и России», — сказал NEWS.ru Марк Варшавер.

Директор «Ленкома» добавил, что у него нет предположений, почему Урину пришлось уйти, и назвал нового гендиректора Гергиева «высочайшим профессионалом».

«Но что же делать, когда-то нас всех заменят. Надо философски к этому относиться и не обижаться. Каждому свое время», — заключил Варшавер.

Действующие артисты и педагоги Большого театра, к которым обращался NEWS.ru, от комментариев отказались.

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