Директор Большого театра объявил об уходе и попрощался с коллективом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объявил о последнем дне работы в должности и попрощался с коллективом, видео его обращения к работникам опубликовал в своем Telegram-канале музыкальный критик Сергей Буланов. Урин возглавлял театр с 2013 года.

Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре, — сказал уже бывший директор.

Он отметил, что быть причастным к Большому театру это счастье. Кроме того, Урин поблагодарил коллектив бывшего камерного музыкального театра имени Покровского, который с 2018 года вошел в состав Большого, и артистов Государственного академического Центрального театра кукол имени С.В. Образцова. Также Урин посетовал, что в настоящее время на театральной карте России есть проблемы с сильными лидерами коллективов.



30 ноября в Большом театре состоялась премьера оперного спектакля «Сын Мандарина. Соловей» с участием кукол, постановка готовилась коллективами Большого и Государственного академического Центрального театра кукол имени С.В. Образцова. В спектакле объединены оперы «Сын мандарина» Цезаря Кюи и «Соловей» Игоря Стравинского.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российского дирижера Валерия Гергиева, который с 1988 года является художественным руководителем Мариинского театра, официально представят коллективу Большого театра как нового директора. По имеющимся данным, Гергиев будет руководителем объединенной дирекции Мариинского и Большого театров. Ранее дирижер, комментируя слухи о возможном новом назначении, не давал никаких подробностей, только заявляя, что возглавляет Мариинский театр.

До этого СМИ писали, что Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию и направил свою просьбу премьер-министру Михаилу Мишустину. Глава кабмина подписал документ.