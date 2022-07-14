Стал известен гонорар осудившей Россию Манижи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Манижа

Певица Манижа, осудившая действия России на Украине и негативно высказавшаяся в адрес россиян, продолжает творческую работу в РФ. В июле артистка выпустила новую песню, сообщает KP.RU.

В июне экс-участница «Евровидения» спела на свадьбе футбольного тренера Александра Кержакова, после выступила на благотворительном мероприятии и дала онлайн-концерт. Гонорар 31-летней Манижи на частных мероприятиях составляет от 1 млн рублей.

В начале лета артистка дала интервью, в котором заявила, что не поддерживает политику страны, но уезжать из России не собирается. Певица сослалась на то, что ей помогает её «многонациональность».

Ранее зрители потребовали отменить концерт Манижи в России. Певица была заявлена участницей питерского фестиваля «Стереолето». Авторы Telegram-канала «Многонационал» попросили свою аудиторию обратиться в комитет культуры Северной столицы России с просьбой отменить концерты звёзд, которые ранее высказывались против специальной операции на Украине.