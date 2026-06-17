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17 июня 2026 в 13:54

Российские сенаторы призвали весь мир осудить один подход в политике

СФ призвал иностранных депутатов осудить двойные стандарты при оценке конфликтов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Сенаторы Совета Федерации подготовили проект заявления к Международному дню парламентаризма, в котором призвали иностранных коллег выступить против двойных стандартов при оценке конфликтов и их причин. Они также предлагают осудить государства, которые используют террористические методы для достижения своих целей. Документ опубликовали на странице СФ в соцсети «ВКонтакте».

Сенаторы Российской Федерации обращаются к парламентариям иностранных государств с предложением выступить против применения двойных стандартов в оценке международных конфликтов и их первопричин, выразить поддержку неукоснительного выполнения Устава Организации Объединенных Наций, безусловного уважения прав всех людей вне зависимости от их расы, пола, языка, религии и национальности, а также осудить действия государств, применяющих для достижения своих целей террористические методы, — говорится в документе.

Кроме того, сенаторы пригласили заинтересованные парламенты стран Евразии к широкой дискуссии о создании равной и неделимой безопасности на континенте. Речь идет в том числе о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявлял, что Европа больна, а ситуация в секторе Газа — яркое тому подтверждение, так как она высветила все лицемерие западных стран. По его словам, международное сообщество на Западе не соблюдает собственные декларации о приверженности демократии и правам человека.

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