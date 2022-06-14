«Я с вами, а не с теми»: Кушанашвили сказал о звонке Аллегровой Пугачёвой Кушанашвили рассказал о странном звонке Аллегровой Алле Пугачёвой

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ирина Аллегрова

Отар Кушанашвили рассказал о звонке Ирины Аллегровой находящейся в Израиле Алле Пугачёвой. По его словам, это произошло сразу после того, как Аллегрова позвонила со словами поддержки Маргарите Симоньян. Об этом скандальный ведущий сообщил в своём YouTube-шоу «Каково?!».

На днях Маргарита Симоньян рассказала, что её мужу позвонила певица Ирина Аллегрова, чтобы сказать, что она находится на стороне власти. По её словам, певица даже обрадовалась, когда услышала голос журналистки. Артистка хотела сообщить и режиссёру, и «народу», что она находится «в другом лагере».

Она говорит: «Я позвонила, чтобы сказать вам с Тиграном, чтобы вы знали, что я не с ними. Чтобы вы случайно не подумали, что вот эти все (не будем перечислять) — и мы все с ними. Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом, я в другом лагере, я не с этими всеми, — приводит рассказ главреда RT StarHit.

Эту ситуацию прокомментировал Кушанашвили, который сообщил, что Аллегрова через пять минут после разговора с женой Кеосаяна позвонила Пугачёвой с точно такими же словами.

Симоньян не знает, что через пять минут после разговора с ней Аллегрова с точно такими же словами звонила Алле Пугачёвой, — рассказал журналист, не уточнив, откуда ему известно об этом звонке и его содержании.

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