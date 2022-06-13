Михалков назвал уехавших из России артистов врагами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков назвал врагами деятелей культуры, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Кинематографист сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что за последние 20 лет страна постепенно «отползала от края пропасти». По его мнению, Россия дошла до момента, «когда или рождается заново, или нет».

Тот, кто подводит, это не интеллигенция, это враги. Потому что интеллигенция всегда со своим народом! — подчеркнул Михалков.

Ранее ряд российских артистов и музыкантов покинули Россию. В частности, семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже третий месяц живет в Израиле. Изначально певица утверждала, что уехала за рубеж «на лечение».

Музыкант Андрей Макаревич также находится в Израиле. В последнее время он «прославился» оскорблениями в адрес российской публики. Его жена Эйнат Кляйн заявила, что не хочет оформлять для новорожденного сына российское гражданство. Она считает, что настоящий еврей должен жить в Израиле.

Борис Гребенщиков объявил, что выбрал Лондон постоянным местом жительства из-за неодобрения спецоперации России.