Жена Макаревича заявила, что не хочет оформлять гражданство РФ для сына

Андрей Макаревич / Фото Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Жена музыканта Андрея Макаревича Эйнат Кляйн заявила, что не хочет оформлять для новорождённого сына российское гражданство. Она считает, что настоящий еврей должен жить в Израиле, пишет KP.RU.

У нашего сына не будет российского гражданства. Это абсолютно моё решение. Главное, зачем? Израильское гражданство перекроет все 99,9% его потребностей. Настоящий еврей должен жить здесь, — подчеркнула Кляйн.

Она добавила, что с сыном всё в порядке, и призналась, что не хочет разглашать подробности о малыше. Кляйн хочет, чтобы её сын стал талантливым и счастливым человеком. Она пообещала сделать всё, чтобы поспособствовать развитию своего ребёнка. Кляйн рассказала, что новорождённый Эйтан уже побывал с Макаревичем в синагоге. По её словам, к ним в гости после рождения ребёнка приезжали певица Алла Пугачёва и юморист Максим Галкин.

Ранее Андрей Макаревич обрушился с оскорблениями на россиян, которые критикуют покинувших родину артистов. Он назвал отзывы соотечественников «тявканьем».