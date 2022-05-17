Пугачёва, Макаревич и Гребенщиков встретились в Израиле

Алла Пугачёва и Максим Галкин / Фото Genrietta Peryan/Global Look Press

Алла Пугачёва встретилась в Израиле с покинувшими Россию Борисом Гребенщиковым и Андреем Макаревичем. Все трое запечатлелись в ресторане, пишет StarHit.

Снял музыкантов супруг Примадонны Максим Галкин.

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Три звезды — три светлых повести, — подписал фото бывший телеведущий.

Семья Пугачёвой вот уже третий месяц живёт в Израиле. Изначально певица утверждала, что поехала в другую страну «на лечение». Но объявление о концертах Галкина в Израиле в течение всего лета ставит под сомнение слова артистки.

Макаревич в последнее время «прославился» оскорблениями в адрес российской публики. Однако музыкант не собирается терять заработок и уже объявил о концертах в Санкт-Петербурге.

Ранее жена музыканта Андрея Макаревича Эйнат Кляйн заявила, что не хочет оформлять для новорождённого сына российское гражданство. Она считает, что настоящий еврей должен жить в Израиле.