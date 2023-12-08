Галкин и Пугачева: последние новости 8 декабря, где сейчас, слухи Охлобыстин заявил, что Пугачева пыталась помешать SHAMAN пробиться на сцену

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин, Алла Пугачева

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оставил народную артистку СССР Аллу Пугачеву вместе с детьми на Кипре и отправился в Испанию. Что известно об их жизни?

Где сейчас Максим Галкин

Максим Галкин после длительного перерыва в концертной деятельности, вызванного отменой выступлений в Израиле на фоне обострения обстановки в стране, вернулся к гастролям. В первых числах декабря комик оставил супругу и детей, двойняшек Лизу и Гарри, и отправился за границу. В пятницу, 8 декабря, он выступит со своим шоу в испанском городе Аликанте.

В своей новой концертной программе Максим Галкин высказывается о периоде, когда они с женой после отъезда из РФ оказались за границей с неработающими банковскими картами. По словам комика, Алла Пугачева назвала это время «голожопингом». Он также в шутку отметил, что во время эмиграции из-за возникших проблем со счетами ему пришлось просить милостыню около супермаркета.

Что известно о скандале с Аллой Пугачевой на Кипре

Алла Пугачева во время отсутствия Галкина осталась с детьми в Лимасоле. Свободное время артистка уделяет шопингу, однако во время одного из походов в магазин ей стало плохо.

«Алла Пугачева приехала в сопровождении помощницы и водителя, который остался ждать ее на улице. В тот день ей стало плохо: она очень неважно себя почувствовала. Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. Жаловалась продавцу на здоровье. <...> В тот день она выглядела, мягко говоря, неважно», — сообщили очевидцы.

Поход Пугачевой по магазинам запомнила и продавщица бутика, которая из-за певицы едва не лишилась работы. Артистку обслуживала русскоговорящая девушка и старалась уделить особое внимание звезде отечественной эстрады, что не понравилось владельцам торговой точки.

«Когда Алла Борисовна ушла, они даже сделали продавщице выговор: „Ты почему ей столько внимания уделяла? Нельзя забывать про других посетителей!“ <...> Они, киприоты, кто такая Пугачева, знать не знают. Сказали продавцу, чтобы всем посетителям сотрудница уделяла одинаковое внимание. В противном случае пригрозили увольнением», — рассказал источник MK.RU.

Какие тайны Пугачевой рассказали ее коллеги

Гитарист Александр Левшин, который проработал с Пугачевой 30 лет, рассказал, что артистка на протяжении всей жизни скрывала еще один свой талант: у нее есть способности к изобразительному искусству.

«Алла хорошо рисует. Фанаты наверняка помнят, как выглядели ее пластинки. Так вот, картинку „Гулливер“ на обложке этой пластинки нарисовала сама Алла. И еще много хороших рисунков у нее было и картин. <...> Алла этот свой талант почему-то не хотела афишировать», — поделился он.

Актер Иван Охлобыстин сообщил, что Алла Пугачева пыталась помешать певцу SHAMAN пробиться на большую сцену. Артист отметил, что знал исполнителя до того, как он стал популярным, и наблюдал за тем, как народная артистка СССР не позволила ему выиграть музыкальное шоу «Фактор А».

«Мне он очень нравится. Я его помню до того, как он стал SHAMAN. <...> Кстати, ведь Алла Пугачева выгнала SHAMAN с проекта», — сказал Охлобыстин.

Что рассказали об Алле Пугачевой на Рублевке

Живущая на Рублевке светская львица и певица Алена Кравец заявила aif.ru, что Алла Пугачева до сих пор остается с Максимом Галкиным, поскольку он ее обеспечивает.

«Пятый муж Максим окружил ее вниманием, заботой, комфортом. А что еще человеку на восьмом десятке лет надо? К тому же сейчас Пугачева на пенсии, а Галкин много работает и фактически ее содержит», — пояснила Кравец.

Она также сообщила, что ей удалось выяснить, что эстрадная певица хочет быть похоронена на родине. По словам Алены Кравец, Пугачева «для себя выбрала Кузьминское кладбище, где покоятся ее родители и брат».

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