Кощей из «Слово пацана»: что за актер, личная жизнь, интересные факты Никита Кологривый призвал подростков не подражать героям сериала «Слово пацана»

Фото: Wink

Никита Кологривый в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актер Никита Кологривый сыграл в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» роль лидера одной из группировок по прозвищу Кощей. Чем известен артист, в каких проектах еще снимался?

Чем известен Никита Кологривый

Кологривый родился в Новосибирске. Там же он поступил в театральный институт, однако из-за плохого поведения его отчислили. Со временем артист смог восстановиться в вузе, но спустя два года переехал в Москву, где с красным дипломом окончил курс театральных режиссеров Сергея Голомазова и Павла Хомского в ГИТИСе.

Актерский дебют Никиты Кологривого состоялся в студенческие годы — на сцене Московского Губернского театра он играл в спектакле «Остров сокровищ». После окончания вуза артист остался служить в этом театре.

Дебют Кологривого в кино состоялся в 2016 году в сериале «Адвокат. Продолжение», следом он снялся в драме «Жги!». Артист также играл в сериалах «Игра на выживание», «Пищеблок» и «Жизнь по вызову».

Известность к нему пришла после выхода на экраны сериала «Два холма», в котором актер исполнил роль Геры, попадающего в мир, где живут и правят одни женщины. В том же году он снялся в ленте «Офлайн» и стал лауреатом премии «Событие года» в области кино и телевидения журнала «КиноРепортер».

В текущем году с Никитой Кологривым на экраны вышли фильм «По щучьему велению» и сериал «Слово пацана».

Что Кологривый говорил о сериале «Слово пацана»

Никита Кологривый считает, что ему хорошо даются роли негативных персонажей, в том числе в сериале «Слово пацана». Его герой Кощей — формальный глава группировки, который по ходу ленты становится источником бед внутри коллектива.

«Кощей, которого я играю, — это реально существовавший персонаж. Одинокий, глубоко несчастный человек, четко определившийся, по какой дорожке он пойдет. Он никому не верит и точно знает, что будет обманут, а потому так легко нарушает принципы и клятвы, хитрит и хладнокровно расправляется со всеми, кто встает на его пути», — рассказал Кологривый Hello!.

После того как сериал раскритиковали за романтизацию бандитизма, а в Сети стали появляться ролики, как подростки воспроизводят сцены из ленты, актер обратился к подрастающему поколению и призвал их не подражать персонажам.

«Школьники, перестаньте ерундой заниматься, будьте хорошими честными ребятами. Не балуйтесь!» — заявил актер.

Что известно о личной жизни Никиты Кологривого

Во время учебы в ГИТИСе Никита Кологривый познакомился с начинающей актрисой Александриной Питиримовой. В 2020 году они поженились, а еще спустя год стали родителями — у них родилась дочь Евгения.

В ноябре 2023 года актер признался, что не живет со своей супругой, однако на настоящий момент развод официально они не оформили.

«Так сложилось, что мы уже какое-то время не живем вместе, хоть и не разведены. Но жизнь непредсказуема. В нынешних реалиях со мной сложно было бы находиться любой женщине. Это большая, колоссальная работа — быть отцом, мужем, товарищем, учителем», — заявил Кологривый.

Также актер сообщил, что из-за плотного рабочего графика не может часто видеться с двухлетней дочерью. При этом бросать творчество он не намерен.

В ближайших планах актера развиваться в качестве креативного продюсера, а также попробовать себя в новых ролях. По словам Кологривого, он хотел бы полететь в космос, как актриса Юлия Пересильд.

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