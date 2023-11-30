Сериал «Слово пацана»: актеры, отзывы, запретят ли, где смотреть, новости В онлайн-кинотеатрах состоялась премьера пятой серии сериала «Слово пацана»

Фото: Пресс-служба WINK

Кадр из сериала «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» с момента выхода занимает лидирующие позиции в рейтинге онлайн-киноплатформ. Что известно о сюжете и актерах ленты, почему ею заинтересовались в правительстве?

О чем сериал «Слово пацана», где смотреть

Сериал «Слово пацана» снят по одноименной книге Роберта Гареева, в которой рассказывается о «казанском феномене», когда в 80-е годы в столице Татарстана произошел рост молодежных преступных группировок, которые вели борьбу за «господство» над районами.

Лента содержит несколько сюжетных линий, которое переплетаются в одну. Основным персонажем является 14-летний подросток, ученик музыкальной школы Андрей по кличке Пальто. Его сыграл актер Леон Кемстач.

По сюжету сериала Андрей становится членом одной из молодежных уличных группировок, чтобы получить защиту с их стороны. В этот момент из Афганистана возвращается авторитет одной из казанских группировок Вова Адидас (актер Иван Янковский), которому не нравится политика нового лидера банды Кащея (актер Никита Кологривый).

Сериал имеет маркировку «18+». Его снял режиссер Жора Крыжовников, известный по фильмам «Горько» и «Звоните ДиКаприо».

Всего «Слово пацана» включает восемь серий. Посмотреть ленту можно в онлайн-кинотеатрах Start и Wink. Показ пятого эпизода состоялся 30 ноября, шестая серия выйдет 7 декабря, седьмая — 14 декабря, восьмая — 21 декабря. По словам авторов, у всех главных героев в финале плохой конец.

Фото: Пресс-служба WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Почему могут запретить сериал «Слово пацана»

После выхода сериала в социальных сетях стали появляться ролики, на которых подростки в Татарстане воспроизводят сцены этих драк. Видео сопровождаются музыкой из сериала — песнями «Пыяла» группы «АИГЕЛ» и «Мой новый герой» коллектива «Мираж».

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала Роскомнадзор проверить ленту на соответствие «традиционным духовно-нравственным ценностям». По ее мнению, фильм стал романтизацией бандитизма.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что если в ходе проверок будет установлено, что в сериале дана трезвая обстановка событиям 80-х годов, запрещать его не нужно. Парламентарий считает, что заблокировать ленту стоит только в том случае, если она провоцирует молодежь объединяться в банды по национальному признаку.

«Вопрос не в правде, а в оценке этой правды. Это было ужасное время, время предательства и раскола. Это угрожало единству Россию. Если такая оценка событий, тогда это правильно и тогда про это можно снимать. Если же это провоцирует молодежь объединяться в банды по национальному признаку, такой фильм надо запретить», — сказала депутат НСН.

Фото: Пресс-служба WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Последние отзывы о сериале «Слово пацана»

15-летний актер Леон Кемстач, сыгравший в сериале главную роль, члена банды подростков по кличке Пальто, в интервью NEWS.ru посоветовал всем досмотреть сериал до конца, прежде чем давать ему оценку.

«Он уж точно не показывает, что группировки и банды — это круто, он не побуждает создавать молодежные объединения. Это не только опасно, это глупо: в современном мире много других сфер, где можно показать себя и развиваться, тогда у людей не было выбора», — уточнил Кемстач.

Одной из поклонниц сериала «Слово Пацана» оказалась телеведущая Ксения Бородина. Она в социальных сетях возмутилась тому, что ленту могут убрать с онлайн-платформ.

«Молодые люди, которые родились далеко за 90-е, даже 2000 год, как-то осуждают, критикуют или странно высказываются о сериале. Я родилась в 1983 году и могу точно сказать, что Жора хорошо показал эпоху того времени: группировки, пацанов, которые существовали в каждом поселке, каждом дворе», — отметила Бородина.

Автор Telegram-канала «Небожена» считает, что сериал честно показывает реальность 80-х годов.

«По первым сериям правдивое кино, без этой вот затхлой ностальгии по застою. Дрались тогда пацаны? Дрались. Кто застал, тот помнит. <...> Если исходить из логики запретов, вообще ни один хороший фильм в прокат не выйдет. Та же „Ирония судьбы“ — про алкоголиков, „Брат“ — про киллера», — отметила она.

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