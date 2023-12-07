Чем закончится «Слово пацана»: будет ли второй сезон, где смотреть серии В онлайн-кинотеатрах состоялась премьера шестой серии сериала «Слово пацана»

Фото: Wink

Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев намекнул, как сложится судьба героев одноименного сериала. Какой финал ждет зрителей, когда выйдут последние серии?

Что о финале сериала рассказал Роберт Гараев

Сериал «Слово пацана» снят по одноименной книге Роберта Гареева, в которой рассказывается о «казанском феномене», когда в 80-е годы в столице Татарстана произошел рост молодежных преступных группировок, которые вели борьбу за «господство» над районами.

Писатель, обсуждая финал картины, опубликовал общее фото с исполнителем роли Пальто Леоном Кемстачом, а также видеоролик с мнением фаната сериала.

«Я же знаю из книги, что с Пальто случилось, он ведь, по-моему, Роберт Гараев, автор книги», — сказал поклонник.

Главного героя Пальто, предположительно, ждет трагический финал. Его мать окажется в сумасшедшем доме. Если она не вылечится, то Пальто и его сестру отправят в детский дом. По другой версии — Пальто погибнет, спасая милиционершу Ирину. Также высказывается предположение, что Адидас окажется в тюрьме.

Писатель утверждает, что картина Жоры Крыжовникова — это отдельное произведение. Однако Гараев намекнул, что является прототипом главного героя. Литератор состоял в группировке «Низы» до 15 лет, так же, как и Пальто, ходил в музыкальную школу, но был исключен из сообщества в 1991 году за прогул сбора, а позднее переехал в другой район, поступил в университет и уехал в Москву.

Что еще известно о финале сериала, будет ли второй сезон

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, которая в интервью NEWS.ru выступила против показала сериала «Слово пацана», сообщила, что в финале всех героев ждет трагичный финал.

Создатели сериала «Слово пацана» опровергли информацию, что в Ярославле после критики ленты переснимают последнюю серию картины. Сценарист и режиссер Жора Крыжовников заявил, что зрителям не стоит ждать счастливого финала. Однако есть вероятность, что сериал получит продолжение.

Фото: Wink

«Как закончится... Ну, мне кажется, мы рассказываем историю так, что предчувствие того, чем это может закончиться, оно есть у зрителя. Как обычно заканчиваются такие истории?» — сказал он.

По словам Крыжовникова, изначально планировалось снять три сезона, в которых было бы показано, как со временем развивались и изменялись преступные группировки в стране.

Что известно о шестой серии «Слова пацана»

В онлайн-кинотеатрах START и Wink 7 декабря состоялась премьера шестой серии сериала «Слово пацана». В новой серии показано, как герой Вова Адидас призывает своих к столкновению. Также в этом эпизоде отношения Айгуль и Марата ждут сложности, а Вове Адидасу сообщат, что он в розыске.

Серии выходят по четвергам в 07:00 по московскому времени. Показ седьмого эпизода состоится 14 декабря, финального — 21-го числа. Лента имеет маркировку «18+».

На сегодняшний день сериал получил 8,9 балла из 10 возможных на основе 240 тысяч пользовательских оценок, поднявшись на четвертое место в рейтинге сериалов. Главные роли в ленте играют актеры Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Анастасия Красовская, Сергей Бурунов и Юлия Александрова.

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