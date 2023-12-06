Покинувший РФ продюсер «9-й роты» объяснил успех «Слова пацана» на Украине Роднянский объяснил популярность «Слова пацана» на Украине советской психологией

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Александр Роднянский

Советская массовая психология в виде противостояния всем «чужим» и государству стала причиной того, что российский сериал «Слово пацана» стал популярным на Украине, заявил в Telegram продюсер фильма «9-я рота» Александр Роднянский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он считает, что фильм вызывает доверие к героям и заставляет их полюбить, именно это преодолевает все мыслимые границы, даже обусловленные временем военного противостояния.

Продюсер пишет, что главным героям в сериале противопоставлена вся система, включая армию, милицию и телевидение. Герои верят только «своим» и готовы погибать только за них — это убеждение заложено в ДНК постсоветского человека, считает кинематографист.

Роднянский отметил, что сериал популярен у молодой украинской аудитории, а саундтрек возглавил украинские музыкальные чарты. При этом продюсер отметил, что драматургия картины кажется ему предсказуемой, характеры линейными, а среда обитания слишком неточной. Он сомневается, есть ли в этом кино художественная ценность, но констатирует, что картина создана профессионалами.

В мае суд в Москве заочно арестовал Роднянского. Ему вменяют статью о фейках о российской армии по мотивам политической ненависти. Статус иноагента Роднянский имеет с октября 2022 года.

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев ранее заявил, что нет причин запрещать сериал Жоры Крыжовникова. Комментируя претензии к ленте, он подчеркнул, что сюжет как раз объясняет зрителям, почему нельзя становиться на путь криминала.