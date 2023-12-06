Ярмольник, Кучера, Данко: как российские звезды реагируют на «Слово пацана» Ярмольник, Кучера и Данко поддержали российский сериал «Слово пацана»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вызвал большой резонанс в России. Так, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец призвала РКН провести проверку картины. Как отреагировали российские звезды?

Кто из российских знаменитостей поддержал сериал

Российский актер театра и кино Леонид Ярмольник в беседе NEWS.ru заявил, что он выступает против запрета любых фильмов, комментируя ситуацию с сериалом «Слово пацана».

«Я еще не успел увидеть эту работу. Но единственное, я всегда противник того, когда что-то когда-либо запрещают», — сказал артист.

По словам певца и актера Александра Фадеева, более известного как Данко, он с опасением относится к запрету любого фильма. Фадеев признался, что еще не смотрел «Слово пацана». Артист призвал чиновников заниматься «серьезной, рутинной и непопулярной работой», а не выдвигать инициативы о картине.

«Раньше ведь снимали подобное кино, „Крестный отец“, например, и другие шедевры мирового кинематографа, но все равно вырастало совершенно нормальное поколение. Запрет на все словно стал тенденцией», — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий считает, что те, кто требует запретить сериал, делают рекламу проекту.

«Сейчас любой запрет работает на кассу. Сериалу, наоборот, хорошо, он свою миссию выполнил, и по-любому будет продолжение. У меня ощущение, что депутаты работают пиарщиками. Они на самом деле ничего запретить не могут», — сказал он NEWS.ru.

Кинокритик Давид Шнейдеров уверен, что если депутаты в России призывают запретить «Слово пацана», то тогда необходимо отказаться от показа таких фильмов, как «Бумер», «Бригада» и «Крестный отец». В комментарии NEWS.ru он объяснил, что мнение о том, что все после просмотра сериала станут «бандитами», является неверным.

«Насчет того, что под влиянием сериала можно стать бандитом, — вся страна играла в Сашу Белого, Пчелу, Космоса, но тем не менее сериал „Бригада“ не воспитал новое поколение бандитов. Ребята поиграли и перестали. Мне кажется, это совершеннейшая чушь», — резюмировал он.

Телеведущий и актер Оскар Кучера сообщил NEWS.ru, что еще не посмотрел картину Жоры Крыжовникова, потому что ждет выхода всех серий и считает призывы к запрету «высосанными из пальца».

Фото: Пресс-служба WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

«Все говорят запрещать. Да перестаньте вы, что за бред? Это высосано из пальца», — резюмировал Кучера.

Актер Денис Рожков, исполнивший роль Дениса Антошина в сериале «Глухарь», в разговоре с NEWS.ru пояснил, что не смотрит подобные фильмы, потому что в прошлом наблюдал подобные события в реальной жизни, проживая в Москве.

«Я тогда жил в Москве, но очень хорошо помню происходящее, потому что в столице происходило примерно то же самое, только в меньших масштабах. То есть тот беспредел я видел в жизни, поэтому в кино мне на него смотреть не нужно. Тем более в кино плохом, про тех людей и про то время», — рассказал он.

Кто в России требует запретить «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что обратилась с просьбой в Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана», потому что он пропагандирует насилие.

«Уже появились подтверждения того, что этот сериал является пропагандой для подростков и молодежи. Сейчас происходят инсценировки стычек между молодежными группировками во дворах, появились Telegram-каналы, которые носят названия конкретных группировок, которые были в Казани в 90-е годы», — сказала она в разговоре с NEWS.ru.

4 декабря председатель комитета Госдумы по защите семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что обратилась в СК РФ и РКН с просьбой провести проверку сериалов «Слово пацана» и «Пищеблок».

2 декабря глава Татарстана Рустам Минниханов потребовал запретить к показу сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», поскольку в нем, по его мнению, романтизируется период в российской истории, связанный с появлением уличных подростковых группировок.

Читайте также:

Сын Макаревича снялся в «Слове пацана»: что он говорил про отца и СВО

Сериал «Слово пацана»: отзывы, последние новости, когда выйдет 6-я серия

Создатели «Слова пацана» опровергли информацию о пересъемках финала сериала