Сериал «Слово пацана»: отзывы, последние новости, когда выйдет 6-я серия Шестой эпизод сериала «Слово пацана» выйдет 7 декабря 2023 года

Фото: WINK

Кадр из сериала «Слово пацана»

Новый сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал резонанс в соцсетях и СМИ. Его называют одним из главных телевизионных открытий сезона. Какие отзывы о картине в РФ, когда выйдет новая серия, сколько их всего?

О чем сериал «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана» снят по одноименной документальной книге Роберта Гараева о казанских уличных бандах, которые держали в страхе весь город. В конце 1980-х годов, пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и бьются «за асфальт», то есть за территории. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и «слово пацана», которое сильнее клятвы.

По сюжету 14-летний Андрей из интеллигентной семьи учится в музыкальной школе и живет с мамой и пятилетней сестрой. Парень регулярно сталкивается с прессингом уличных подростков и, чтобы защититься, заводит дружбу с хулиганами. Один из них — 14-летний Марат — становится проводником Андрея в сложно устроенный мир улиц.

Главные роли в сериале исполнили Иван Янковский, Сергей Бурунов и Юлия Александрова.

Будут ли переснимать последнюю серию

Создатели сериала «Слово пацана» сегодня опровергли информацию, что в Ярославле переснимают последнюю серию картины. Директор по внешним коммуникациям «НМГ Студии» Мария Далакян рассказала РИА Новости, что идет плановая досъемка натуры и отдельных фрагментов проекта по запланированному графику.

Сообщения об изменениях в последней серии ранее появились в СМИ, которые обратили внимание на идущие в городе съемки.

Что кинокритики говорят про «Слово пацана»

Кинокритик Елена Зархина заявила, что увидела в сериале «подробный кинотекст о целой эпохе». «Казанский феномен» она считает важной частью истории, а за персонажами увидела живых людей, мир которых лишен привлекательности.

«Получился откровенный, честный и талантливый проект со свежими лицами, которые Крыжовников тоже, кстати, мастер находить», — высказалась Зархина.

Кинокритик Евгений Ткачев назвал главной сложностью проекта отсутствие юмора, который в других работах Жоры Крыжовникова давал перевести дух. Он также сравнил персонажей с пираньями в аквариуме, от которых ждешь, чтобы они побыстрее сожрали друг друга.

«Кажется, сам режиссер не очень любит своих героев. Тогда почему их должен полюбить зритель?» — прокомментировал Ткачев.

Журналист KP.RU Сергей Ефимов уверен, что режиссер не собирался романтизировать казанские банды. По его мнению, события прошлого стали фоном проекта, а сериал рассказывал о мужском взрослении, которое было «неизбежно болезненным».

«„Слово пацана“ подкупает реализмом, и дело не в точных пуговицах и шевронах на школьной форме, а в правде характеров», — отметил он.

Фото: WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Что зрители говорят про «Слово пацана»

В комментариях к сериалу «Слово пацана» в Сети зрители отметили дух эпохи. По их мнению, вставки документальных эпизодов и журналистских репортажей приближали события фильма к реальности.

Отзывы о проекте неоднозначны. Некоторые хвалят сюжет и актерскую игру, другие считают, что сериал необходимо запретить:

«На экране показали „внятный портрет потерянного поколения“. Надеюсь, что сериал не станет учебником для молодых»;

«Игра актеров на высоте, им веришь и сопереживаешь. Янковский вообще поражает с хорошей стороны каждой своей ролью. Одна лишь претензия: человек, прошедший Афганистан, не стал бы себя так вести, но тут уже вопросы к сценарию. За присутствие Сергея Бурунова отдельное спасибо, был удивлен, увидев его в сериале»;

«С изумлением наблюдала хайп и таки решилась посмотреть по рекомендации данный сериал. Однозначно — браво!»;

«Не понравилось. Я вспомнил прошлое. А возвращаться назад нет смысла»;

«Сериал надо запретить. Показывайте добро, а не вот это».

Когда выйдет шестой эпизод «Слова пацана»

«Слово пацана» включает восемь серий, его показ начался 9 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах Wink и START.

Шестой эпизод станет доступен на платформах с 7 декабря.

Читайте также:

5 киноляпов в сериале «Слово пацана», которые заметили зрители

На «Слово пацана» натравили прокуратуру: при чем здесь Шатунов и Разин

Сценарист «Слова пацана» отреагировал на призывы запретить сериал