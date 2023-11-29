Волынец объяснила, почему надо запретить сериал «Слово пацана» Омбудсмен Волынец: сериал «Слово пацана» пропагандирует насилие и жестокость

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Появились доказательства того, что сериал «Слово пацана» является пропагандой насилия — во дворах происходят инсценировки драк подростков, а в Telegram-каналах появились группы с названиями реальных молодежных группировок, заявила NEWS.ru уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она добавила, что сериал пропагандирует насилие и жестокость и при этом частично снят на государственные деньги.

Уже появились подтверждения того, что этот сериал является пропагандой для подростков и молодежи. Сейчас происходят инсценировки стычек между молодежными группировками во дворах, появились Telegram-каналы, которые носят названия конкретных группировок, которые были в Казани в 90-е годы, — сказала Волынец.

По ее словам, авторы сериала утверждают, что он несет познавательную миссию и у всех главных героев в финале плохой конец, который должен быть назиданием, но жестокость и насилие, которые «льются с экрана», являются провоцирующим фактором для молодежи. Волынец добавила, что криминал является следствием социальных проблем, низкого уровня жизни, большого расслоения населения, а в России до сих пор есть экономически неблагополучные регионы, где имеются деструктивные сообщества вроде АУЕ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Волынец подчеркнула, что в финансировании сериала «Слово пацана» частично использованы государственные деньги. Она добавила, что обратилась не только в Роскомнадзор, но и в прокуратуру и Госдуму с предложением проверить сериал Жоры Крыжовникова на соответствие указу президента о формировании политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Она также собирается добиваться запрета показа сериала в онлайн-кинотеатрах.

Мы не допустили съемок сериала в Казани, не допустили проведения кастинга среди подростков, поэтому фильм сняли в Ярославле, — сказала она.

Ранее сообщалось, что Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой организовать проверку сериала «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям. Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова рассказывает о молодежных криминальных группировках Казани конца 1980-х годов. Главный герой — 14-летний подросток Андрей по кличке Пальто, который присоединяется к одной из банд.