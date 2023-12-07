Ералаш, Айгуль, Адидас: что известно об актерах сериала «Слово пацана»

Фото: Wink

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» называют одним из главных телевизионных открытий сезона. Что известно об актерах, сыгравших в проекте?

О чем сериал «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана» снят по документальной книге Роберта Гараева о казанских уличных бандах, которые держали в страхе весь город. В конце 1980-х годов, пока родители боролись за выживание, брошенные всеми дети сбивались в уличные стаи и бились за территории. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и «слово пацана», которое сильнее клятвы.

По сюжету 14-летний Андрей из интеллигентной семьи учится в музыкальной школе и живет с мамой и пятилетней сестрой. Парень постоянно сталкивается с прессингом уличных подростков и, чтобы защититься, решает вступить в банду к хулиганам. Один из них — 14-летний Марат — становится проводником Андрея в мир улиц.

Кто сыграл главные роли в сериале «Слово пацана»

Главные роли в сериале исполнили Иван Янковский (Адидас), Сергей Бурунов (отец Марата) и Юлия Александрова (мама Андрея).

По мнению Янковского, в «Слове пацана» показана история о становлении нового времени и превращении мальчиков в мужчин.

«Мой герой — обычный пацан, который возвращается из Афганистана и понимает, что улица и страна в целом перестали жить по тем правилам, которые были раньше. Он начинает искать свое место под солнцем в мире, меняющемся на глазах. Съемки в проекте стали для меня счастливым периодом жизни и в то же время определенным вызовом, потому что из-за графика мне нужно было успеть за три недели погрузиться в историю и в персонажа. Я всегда хотел поработать с режиссером Жорой Крыжовниковым, и было очень лестно, что он увидел именно меня в роли Вовы», — комментировал актер.

Фото: Wink

Кто еще снялся в сериале «Слово пацана»

В проекте также сыграли Леон Кемстач (Пальто), Рузиль Минекаев (Марат), Ярослав Могильников (Ералаш), Анна Пересильд (Айгуль) и другие.

Автор книги Роберт Гараев намекнул, что является прототипом персонажа Пальто, так как состоял в группировке «Низы» до 15 лет и тоже ходил в музыкальную школу. Однако Гараева исключили из банды в 1991 году за прогул сбора, и он переехал в другой район, поступил в университет, а затем уехал в Москву и стал журналистом.

Леон Кемстач рассказывал, что информацию о том, как жили в СССР в конце 80-х, ему передали дедушка с бабушкой, а что-то он взял из роликов на YouTube.

«Я читал сценарий, и мы с Жорой Крыжовниковым все обговаривали. Обычно, если у нас следующая сцена значимая, ее надо выделить, он звал меня к себе и мы с ним обсуждали, где надо больше игры, где меньше. Он не только превосходный режиссер, но и безупречный учитель: он многому меня научил прямо на площадке, и я ему безумно за это благодарен», — подчеркнул Кемстач.

Также юному артисту на съемочной площадке помогал Иван Янковский, с которым он был знаком благодаря отчиму — звезде «Реальных пацанов» Антону Богданову.

24-летний Рузиль Минекаев после «Слова пацана» стал популярен в Сети. Девушки пишут ему любовные признания, однако актер не реагирует, так как уже женат и воспитывает сына. С будущей супругой Азизой Бекмановой он познакомился еще в школе. Она тоже актриса, снималась в проектах «И снова здравствуйте!», «Два холма», «Сеструха».

Минекаев окончил Казанское театральное училище в 2019 году, сейчас он учится в актерской группе режиссерского факультета ГИТИСа. С 2020 года снимается в кино, с 2021 года служит в театре «Школа современной пьесы».

Ярослав Могильников — школьник из Пермского края. Он уже снимался в сериале «Юг», а также в фильмах «Папаша в бегах», «Подельники» и «Иван Семенов. Большой поход».

14-летняя Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, признавалась, что в сериале «Слово пацана» впервые поцеловалась.

Учитель рассказывал, что поначалу был против участия дочери в проекте из-за ужасного эпизода изнасилования, однако позже согласился.

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