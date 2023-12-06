Сын Макаревича снялся в «Слове пацана»: что он говорил про отца и СВО Сын Андрея Макаревича сыграл второстепенного персонажа в сериале «Слово пацана»

Фото: WINK

Кадр из сериала «Слово пацана»

Сын лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Иван Макаревич снялся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Что известно о его жизни и отношениях с отцом?

Что известно об Иване Макаревиче, где снимается

Иван Макаревич родился во втором браке Андрея Макаревича с врачом-косметологом Аллой Голубкиной. Наследник музыканта с рождения живет в Москве. С 2004 по 2005 год учился в Школе-студии МХАТ, после чего перевелся и окончил Российскую академию театрального искусства.

Как актер он обрел известность благодаря фильмам «Бой с тенью» и «1814». Также он снимался в картинах «Иван Грозный», «Дом Солнца», «Бригада: Наследник» и «Метро». В 2023 году с ним вышли комедия «Клипмейкеры» и сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он сыграл второстепенного персонажа Джона.

Также актер участвует в проекте «Бар «Один звонок», который в настоящий момент находится в производстве. Помимо съемок в кино, Иван Макаревич выступает на сцене театра. До конца года он задействован в постановке «Дни Турбиных». Артист также пишет музыку, в том числе к фильмам и спектаклям.

Что известно об отношениях Ивана Макаревича с отцом

Актер в интервью рассказывал, что отец принимал участие в его жизни, в том числе помогал материально. Родители Ивана Макаревича развелись, когда ему было два года.

«Отец помогал мне финансово, и я этого не скрываю, но машины и квартиры или дорогие студии звукозаписи не дарил», — рассказывал он.

По словам Ивана Макаревича, в их семье никогда не обсуждался вопрос национальности, однако было «классно понимать, что есть какая-то связь с Израилем».

«Честно скажу, что понятие о еврействе напрочь отсутствовало в нашей семье. Никто, конечно, наши корни не скрывал, просто об этом не говорили, не было нужды, и никакого „ощущения еврейства“ в моей жизни не присутствовало», — рассказал он порталу «Цимес».

Макаревич-младший сообщил, что известие о наличии еврейских корней никак не повлияло на его жизнь.

«Очень многие используют свои корни, чтобы позволить себе измениться как личности или оправдать какие-то свои действия, что еще хуже. Я считаю, что это абсолютно неправильно; у меня, конечно, такой дичи не было», — объяснил актер.

Иван Макаревич признается, что комфортно ощущает себя во многих странах. На тему спецоперации актер не высказывался. Также артист никогда не комментировал мнение своего отца об СВО и России.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Андрей Макаревич и сын Иван

Где живет Иван Макаревич

Актер живет в Москве. По данным Telegram-канала SHOT, Андрей Макаревич в конце сентября заключил договор дарения, согласно которому его доля в московской квартире на Ленинском проспекте перешла сыну. Теперь Ивану Макаревичу принадлежат две трети объекта, еще одна доля записана на его мать.

Эта квартира располагается на 12-м этаже исторического дома работников ВЦСПС 1940 года постройки. Ее площадь — 56,5 кв. м. Стоимость недвижимости оценивается в 27 млн рублей.

По словам актера, он все свободное время от работы проводит дома, а также старается вести здоровый образ жизни.

«Стараюсь вести здоровый образ жизни, лет с 17 я вегетарианец, не тянет есть мясо. К тому же не пью, не курю, наркотики не люблю. В спортивный зал хожу, иногда занимаюсь джиу-джитсу, по возможности, когда получается», — сказал он MK.RU.

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