Если депутаты призывают запретить сериал «Слово пацана», то по этой же причине необходимо больше не показывать оба фильма «Бумер», две части «Брата», «Бригаду», всех трех «Крестных отцов» и сериал «Острые козырьки», заявил NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, запрет произведений искусства является верхом глупости, ведь кино существует, чтобы обнажать болевые точки. Шнейдеров считает, что сериал не приведет к росту преступности и напомнил, что после выхода «Бригады» вся страна подражала главному герою Саше Белому.
На мой взгляд, вся эта шумиха нужна, чтобы отвлечь от собственного безделья и ненужности таких людей, как госпожа Останина. Если запрещать «Слово пацана», нужно запрещать оба «Бумера», оба «Брата», «Бригаду», всех трех «Крестных отцов», «Острые козырьки» и далее по списку. Насчет того, что под влиянием сериала можно стать бандитом, вся страна играла в Сашу белого, Пчелу, Космоса, но тем не менее сериал «Бригада» не воспитал новое поколение бандитов. Ребята поиграли и перестали. Мне кажется, это совершеннейшая чушь, — сказал Шнейдеров.
Кинокритик считает «Слово пацана» едва ли не лучшим произведением, вышедшим из-под рук режиссера Жоры Крыжовникова, поскольку это кино получилось.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов потребовал запретить к показу «Слово пацана». По его мнению, в сериале романтизируется период в российской истории, который связан с появлением уличных подростковых группировок. Он считает, что власти не имеют права допустить повторения этих событий.
Шоумен и похоронщик Стас Барецкий заявил в комментарии NEWS.ru, что хотел бы сняться в продолжении сериала «Слово пацана». Он отметил, что создателям удалось сделать все красиво и со вкусом.