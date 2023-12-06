«Страна играла в Сашу Белого»: кинокритик о призывах закрыть «Слово пацана» Кинокритик Шнейдеров: после выхода «Бригады» вся страна подражала Саше Белому

Если депутаты призывают запретить сериал «Слово пацана», то по этой же причине необходимо больше не показывать оба фильма «Бумер», две части «Брата», «Бригаду», всех трех «Крестных отцов» и сериал «Острые козырьки», заявил NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, запрет произведений искусства является верхом глупости, ведь кино существует, чтобы обнажать болевые точки. Шнейдеров считает, что сериал не приведет к росту преступности и напомнил, что после выхода «Бригады» вся страна подражала главному герою Саше Белому.

На мой взгляд, вся эта шумиха нужна, чтобы отвлечь от собственного безделья и ненужности таких людей, как госпожа Останина. Если запрещать «Слово пацана», нужно запрещать оба «Бумера», оба «Брата», «Бригаду», всех трех «Крестных отцов», «Острые козырьки» и далее по списку. Насчет того, что под влиянием сериала можно стать бандитом, вся страна играла в Сашу белого, Пчелу, Космоса, но тем не менее сериал «Бригада» не воспитал новое поколение бандитов. Ребята поиграли и перестали. Мне кажется, это совершеннейшая чушь, — сказал Шнейдеров.

Кинокритик считает «Слово пацана» едва ли не лучшим произведением, вышедшим из-под рук режиссера Жоры Крыжовникова, поскольку это кино получилось.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов потребовал запретить к показу «Слово пацана». По его мнению, в сериале романтизируется период в российской истории, который связан с появлением уличных подростковых группировок. Он считает, что власти не имеют права допустить повторения этих событий.

Шоумен и похоронщик Стас Барецкий заявил в комментарии NEWS.ru, что хотел бы сняться в продолжении сериала «Слово пацана». Он отметил, что создателям удалось сделать все красиво и со вкусом.