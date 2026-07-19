Приметы 19 июля — Сысой Погребник: как найти целительную росу

В разгар летнего сезона, 19 июля, православные верующие вспоминают Сисоя Великого. На Руси эта дата ассоциировалась с завершением основных посевных забот и началом активной заготовки кормов. Но главной особенностью дня считалась сысоевская роса. В народном сознании верили, что в это воскресное утро роса приобретает уникальные целебные свойства: она способна подарить силы уставшей земле, вернуть здоровье болящим и напитать силой лесных зверей и птиц.

Общее значение: приметы 19 июля

Сысоев день символизирует начало подготовки к осени и сбору урожая. Главная магия этого дня — в обильных утренних росах, которые, по поверьям, даруют силу птицам, зверям и людям. Крестьяне молились Сысою о плодородии полей, а хозяйки начинали варить варенье из черной смородины — считалось, что именно к 19 июля ягода становится особенно сочной и ароматной.

Погодные приметы

Ярко-белая луна предвещала похолодание, зеленый оттенок ночного светила — скорый дождь.

Обилие лесной малины сулило морозную и снежную зиму.

Утренний туман сулил хороший урожай грибов.

Дождь в этот день предвещал дождливую осень, а пар после дождя — затяжное ненастье.

Народные приметы на июль Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для дома и быта

Главная традиция Сысоева дня — утренняя прогулка босиком по росе. Верили, что роса придает сил, избавляет от болезней и укрепляет тело. Ноги после такой прогулки не вытирали до полудня. Девушки умывались росой для красоты и молодости, мужчины протирали ею руки для силы. А еще наши предки старались выпускать домашний скот на пастбище чуть раньше обычного, чтобы животные успели напитаться целебной утренней влагой.

Хозяйки варили смородиновое варенье, обязательно умывшись и помолившись перед этим. Запрещалось делать другие заготовки — они могли испортиться. Матерям не следовало ругать дочерей — злые слова могли повлиять на их судьбу. Рыбакам же день сулил успех.

Для работы и денег

Строго запрещалось торопиться — любое дело, начатое в спешке, обрекалось на провал. Не рекомендовалось начинать важные дела, брать или давать в долг, а также считать деньги после захода солнца. Мужчины готовили погреба для урожая — женщинам туда вход был запрещен из-за поверья о злом духе, обитающем в подполе. Охотиться в этот день тоже не стоило — лесные духи считались особенно злыми.

Для любви и отношений

Наши предки верили, что любое проклятие или сказанное в сердцах слово могло утроиться и обернуться против говорящего. Девушкам не рекомендовалось долго смотреться в зеркало, особенно в темной комнате: считалось, что можно потерять красоту и молодость. Одиноким девушкам запрещалось громко смеяться и шутить над парнями.

Приметы об отношениях Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы 19 июля: что делать?

Используйте этот день, чтобы укрепить здоровье: пройдитесь босиком по утренней росе, умойтесь ею для красоты и заряда энергией. Сварите варенье из черной смородины — заготовка будет особенно вкусной и полезной. Избегайте ссор, не торопитесь и не берите в долг.

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