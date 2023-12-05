Чушпан из «Слова пацана»: кто это, что значит слово

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Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» набрал популярность среди зрителей по всему СНГ. Одним из слов, которое часто используют подростки из казанских банд, стало «чушпан». Что оно значит, кого так называют?

Какая была иерархия бандах Казани, как в «Слове пацана»

В криминальной подростковой среде Казани конца 1980-х была четкая иерархия, которая строилась по возрастному принципу. Любого ее члена вне зависимости от статуса называли мотальщиком. В каждой группировке был свой старший — лидер банды. Его непосредственными подчиненными были супера — наиболее авторитетные подростки, составлявший актив группировки.

За ними следовали старшаки — вторые по возрасту представители банд. Как правило, это были подростки из средней школы, ближе к старшей.

Самой младшей категорией, третьей по возрасту, была шелуха, или скорлупа. Зачастую это были только-только окончившие начальную школу дети.

Члены банд в любой момент должны были быть готовы к дракам, поэтому в этой среде котировался здоровый образ жизни. Часто было запрещено курение и употребление алкоголя.

«Иерархия походила на армейскую: младшие беспрекословно подчинялись старшим, а те — еще более старшим. По понятиям старший не может злоупотреблять властью и со своей молодежью должен поступать справедливо. За связь, дисциплину, межвозрастную коммуникацию, вооружение и сбор общака отвечали смотрящие в возрасте — обычно те, кто хорошо владел речью и обладал лидерскими качествами», — писал в книге «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев.

Кто такие чушпаны в «Слове пацана», что значит слово

Подростков, которые не были «пришиты к улице», то есть не состояли в бандах, называли чушпанами. У них не было прав в криминальной молодежной среде, их могли избить, отнять деньги или вещи. Зачастую это были домашние мальчики, которые усердно учились в школе и не могли постоять за себя в уличных разборках.

Кроме того, чушпаном становился «отшитый от улицы», то есть исключенный из группировки за провинность подросток.

По звучанию слово близко к чухан, или чушка, которые пришли из блатного жаргона, фени. Так могут назвать нечистоплотного человека, морально и физически подавленного осужденного, презираемого большинством.

Также оно близко к слову «шушпан». Это историзм, так называли старинную крестьянскую одежду в виде свободного кафтана.

О чем сериал «Слово пацана»

Действие драмы режиссера Жоры Крыжовникова происходит в конце 1980-х годов, когда СССР подходил к перестройке. Именно тогда в Казани произошел расцвет молодежных хулиганских группировок.

После запуска сериала ряд чиновников, общественников и государственных деятелей призывали к запрету сериала. Они полагают, что «Слово пацана» пропагандирует насилие и романтизирует криминальную среду.

Лента снята на основе книги Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». В сериале рассказывается о так называемом казанском феномене — под этим понятием подразумеваются существовавшие в Казани и других городах в конце 80-х годов банды советских подростков. Молодые люди объединялись по принципу проживания в том или ином районе или дворе и устраивали массовые драки за территории, а также имели связь с криминальным миром. На уличном жаргоне это называлось «делить асфальт».

В центре сюжета — 14-летний школьник Андрей Васильев, который вступает в одну из молодежных уличных группировок, чтобы получить защиту. Он получает прозвище Пальто. Параллельно рассказывается об иерархии в криминальной среде, взаимоотношениях банд друг с другом и правоохранительными органами.

Основные роли в сериале исполнили Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Анна Пересильд, Сергей Бурунов, Елизавета Базыкина, Юлия Александрова, Анастасия Красовская, Антон Васильев и другие.

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