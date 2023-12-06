«Сделали красиво»: Барецкий заявил о желании сняться в «Слове пацана» Стас Барецкий: надеюсь сняться в продолжении сериала «Слово пацана»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен и похоронщик Стас Барецкий заявил в комментарии NEWS.ru, что хотел бы сняться в продолжении сериала «Слово пацана». Он отметил, что создателям удалось сделать все красиво и со вкусом.

Завидую ребятам, которые там снимались. Но когда я смотрю такие сериалы, они нацелены на молодежную аудиторию, а она не совсем понимает, что такое 80-е, 90-е. Ребята молодцы, добились своей цели. Сделали все красиво, хороший вкус. Надеюсь сняться в продолжении, — сказал Барецкий.

Также шоумен утверждает, что именно он придумал название для картины взамен изначального, которое показалось ему непонятным. Барецкий заявил, что консультировал создателей и по вопросу того, как криминальная среда в России выглядела в 90-х.

Я знаю людей, которые там снимались, я им закидывал идеи, помогал, рассказывал про 90-е. Кстати, название я придумал. Я предложил, им понравилось, они взяли, изначально было другое, непонятное название. А «Слово пацана» — нормальная тема, чисто из 90-х. Уже подзабытое выражение, — говорит Барецкий.

Шоумен видит в попытках запретить сериал лишь дополнительную рекламу для проекта. Если бы не шумиха вокруг сериала, сейчас он бы не был у всех на устах, уверен Барецкий.

Ранее продюсер фильма «9-я рота» Александр Роднянский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что советская массовая психология в виде противостояния всем «чужим» и государству стала причиной того, что российский сериал «Слово пацана» стал популярным на Украине. Сериал популярен у молодой украинской аудитории, а саундтрек возглавил украинские музыкальные чарты. Кинопродюсер уверен, что черта верить только «своим», а не «чужим», властям или милиции, заложена в ДНК каждого постсоветского человека.