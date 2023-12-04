Финал «Слова пацана»: версии зрителей, спойлеры от режиссера Крыжовникова Автор книги «Слово пацана» намекнул на будущее персонажа Андрея Пальто

Фото: Wink

Сериал «Слово пацана»

Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев намекнул, как сложится судьба героев сериала. Что он сказал, какие версии бытуют среди поклонников, как финал описал режиссер Жора Крыжовников?

Что сказал Гараев о судьбе Андрея Пальто

Писатель намекнул, что является прототипом этого персонажа. Литератор состоял в группировке «Низы» до 15 лет, так же, как и Пальто, ходил в музыкальную школу. Однако Гараева «отшили», то есть исключили из группировки в 1991 году за прогул сбора, и он переехал в другой район, поступил в университет, а затем уехал в Москву, где со временем стал журналистом. История книги началась с паблика во «ВКонтакте» «Казанский феномен», в котором собирались истории казанских ОПГ.

Гараев опубликовал в соцсетях общую фотографию с исполнителем роли Пальто Леоном Кемстачом. Писатель и актер стоят в очках и с усами около вывески «Пальто» на заднем плане. В комментариях отметили сходство изображенных на снимке.

Гараев выпустил книгу «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» три года назад, в 2020 году. Еще летом он отмечал, что картина Жоры Крыжовникова — это отдельное произведение, которое создано по оригинальному сценарию, а не экранизация произведения. При этом писатель подтвердил, что принимал непосредственное участие в проекте, «воссоздавая то время, которое лично застал казанским подростком с монтажкой в руке».

В Сети предполагают, что Пальто ждет трагическая судьба, как и его семью. Мать героя, когда узнала, что шапка, которую он ей подарил, была украдена, оказывается в психиатрической больнице, поскольку не выдержала нервного напряжения. Пальто и его сестра остаются одни. Им помогает только сотрудница милиции Ирина. Если мать не выйдет из больницы, Пальто и его сестру ждет детский дом.

Зрители также предположили, что Андрей погибнет, спасая сотрудницу детской комнаты милиции Ирину.

Что будет с Айгуль после изнасилования

В пятой серии школьницу Айгуль, которую сыграла Анна Пересильд, изнасиловали. Поклонники предполагают, что за нее решит отомстить не только Вова Адидас, но и Марат, у которого завязались с девушкой романтические чувства.

Фото: Wink Анна Пересильд

Исправится ли Марат Адидас

Зрители предполагают, что один из главных героев попадет в тюрьму, другой умрет. Первый путь может коснуться Марата, считают пользователи, ведь он отличается жестоким и непростым характером, поэтому, чтобы отомстить за изнасилование Айгуль, может решиться на убийство.

Есть и противники версий о плохом финале картины.

«Я думаю, этот сезон будет не единственным, так что создателю сериала нет смысла убивать одного из главных героев. Я даже не сомневаюсь, что Андрей и Марат останутся живы оба в конце первого сезона», — предположил один из комментаторов.

Какие еще испытания предстоит пройти героям

Крыжовников заявил, что зрителям не стоит ждать счастливого финала. По его словам, конец картины для всех персонажей будет плохим.

«Как закончится... Ну, мне кажется, мы рассказываем историю так, что предчувствие того, чем это может закончиться, оно есть у зрителя. Как обычно заканчиваются такие истории?» — высказался Крыжовников в программе «Центральное телевидение».

Он также не исключил, что у картины может быть продолжение. По словам Крыжовникова, изначально планировалось снять три сезона, в которых было бы показано, как со временем развивались и изменялись преступные группировки в стране.

Вместе с этим продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что сиквел «Слова пацана» будет обречен на провал.

«Только за счет высоких рейтингов продолжение высасывать из пальца — это превратится из любви в ненависть, раздражение. Все должно быть красиво», — считает эксперт.

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