Слухи о ребенке от Бойко, расставание с Куценко: где сейчас Мария Порошина

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Мария Порошина

Актриса Мария Порошина известна благодаря многочисленным ролям в российских сериалах. Чем сейчас занимается артистка, что известно о ее личной жизни?

В каких проектах задействована Мария Порошина

Мария Порошина продолжает сниматься в российском кино. В этом году с ней на экраны вышли сериалы «Девочки не плачут» и «Всем по 50».

Также в Кисловодске в конце ноября стартовали съемки исторической мелодрамы «Княжна милосердия» для телеканала «Россия». Мария Порошина в этой картине получила главную роль, ее коллегами по площадке станут турецкие актеры.

Сейчас Мария Порошина находится в гастрольном туре по российским городам со спектаклем «Когда ангелы шутят». Также она задействована в постановках московских театров «Снежный вальс» и «Ищу мужа».

Что известно об отношениях Порошиной с Куценко

Мария Порошина со своим первым гражданским супругом актером Гошей Куценко познакомилась на вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТ. Вскоре между ними вспыхнул роман, и они стали жить вместе. В 1996 году у них родилась дочь Полина.

Артисты прожили вместе пять лет, после чего разошлись. Гоша Куценко в программе «Судьба человека» заявил, что ответственность за расставание лежит на нем. По его словам, он не смог устоять перед многочисленными соблазнами.

«Меня соблазнили. Тогда я практически не пил и поэтому не мог унять муки совести. Сознался во всем Маше, а она ответила: „Дурак! Кто же о таком рассказывает?“ Она тогда была молодец, не стала меня прощать, и мы расстались», — объяснил актер.

Их дочь Полина Куценко пошла по стопам родителей. Она выступает в театре и снимается в российских фильмах.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Мария Порошина

Что известно об отце сына Марии Порошиной

Первым официальным мужем Марии Порошиной стал актер Илья Древнов — они прожили вместе 17 лет и развелись в 2018 году. В этом браке у артистов родились три дочери — Серафима, Аграфена и Глафира.

Вскоре после развода Порошина родила пятого ребенка — сына Андрея. Личность его отца актриса скрывает, известно только, что это не Древнов — он доказал в суде, что не имеет отношения к отцовству.

Мария Порошина скрывала не только отца сына, но и не публиковала фотографии ребенка. Впервые она показала лицо наследника в прошлом месяце в эфире программы «Судьба человека». Сейчас мальчику четыре года.

По данным «Экспресс-газеты», отцом ребенка может быть актер Ярослав Бойко. Однако артисты никогда не подтверждали эту информацию.

Как прославилась Мария Порошина

Мария Порошина родилась в Москве в творческой семье. Ее отец был профессиональным танцором и солистом хореографического ансамбля «Березка». Мама выступала как оперная певица. После развода родителей мать артистки вышла замуж за актера Дмитрия Назарова, который уделял большое внимание развитию падчерицы.

После окончания средней школы Порошина поступила в Школу-студию МХАТ, но через два года была отчислена руководителем актерского курса Олегом Табаковым с формулировкой «за профессиональную непригодность». Затем она поступила и окончила Щукинское театральное училище.

Активно сниматься актриса начала в 90-е годы, однако известность к ней пришла после съемок в сериале «Всегда говори „всегда“». Затем она снялась в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор». В 2008 году за роль в фильме «На пути к сердцу» артистка получила премию «Золотой орел». За свою карьеру она снялась почти в 80 кинокартинах. В 2022 году Порошина получила звание «Заслуженная артистка Республики Южная Осетия».

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