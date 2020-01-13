https://static.news.ru/photo/14cb1dfe-3664-11ea-a433-fa163e074e61_660.jpg Мария Порошина Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Бывший муж Марии Порошиной Илья Древнов доказал, что не имеет никакого отношения к пятому ребёнку супруги. Доказывал свою непричастность к рождению мальчика Древнов через суд.

Актриса, будучи на третьем месяце беременности, подала с Древновым на развод, а после по неизвестной причине вписала фамилию бывшего мужа в свидетельство о рождении пятого ребёнка, сообщает StarHit.

Новорождённого малыша Мария Порошина назвала Андреем, до сих пор неизвестно, кто же на самом деле является отцом мальчика. Чтобы унять сплетни по этому поводу, Порошина даже однажды намекнула, что он не имеет отношения к шоу-бизнесу и живёт за границей.

С Древновым Порошина прожила 17 лет, в браке у них родились три девочки: Серафима, Аграфена и Глафира. Также супруги воспитывали старшую дочь Полину, рождённую Марией на свет от Гоши Куценко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Мария Порошина рассказала, какие способы ей помогли похудеть после рождения пятого ребёнка и какую диету соблюдала в праздничные дни. Диета, которой придерживается актриса, заключается в разделении белков и углеводов, а также в умеренном потреблении жиров.