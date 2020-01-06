Актриса Мария Порошина рассказала, какие способы ей помогли похудеть после рождения пятого ребёнка и какую диету соблюдала в праздничные дни. Об этом
С возрастом худеть сложнее. Но я не переживаю. Рождение ещё одного малыша важнее красоты, которую потом можно восстановить, — привело слова актрисы издание.
Мария Порошина сообщила, что прийти в форму после родов ей помогают консультации диетолога, диета, а с недавних пор — умные часы, отметило издание.
Диета, которой придерживается актриса, заключается в разделении белков и углеводов, а также в умеренном потреблении жиров. Кроме того, важно пить воду натощак и избегать жареной и жирной пищи. Такого режима питания надо придерживаться даже в праздники, уточнила актриса.
Также Мария Порошина поделилась, что получила в подарок умные часы, которые контролируют её тренировки. Актриса тренируется регулярно, кроме дней, когда проходят спектакли.
Ранее NEWS.ru писал о том, что актриса Мария Порошина поразила поклонников блистательным вечерним нарядом. Серебристое платье с глубоким вырезом актриса надела на открытие XXIII Всероссийского фестиваля визуальных искусств.
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