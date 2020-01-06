https://static.news.ru/photo/559c03ea-3298-11ea-9c21-fa163e074e61_660.jpg Мария Порошина Фото: Страница Марии Порошиной в социальной сети Instagram

Актриса Мария Порошина рассказала, какие способы ей помогли похудеть после рождения пятого ребёнка и какую диету соблюдала в праздничные дни. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».

С возрастом худеть сложнее. Но я не переживаю. Рождение ещё одного малыша важнее красоты, которую потом можно восстановить, — привело слова актрисы издание.

Мария Порошина сообщила, что прийти в форму после родов ей помогают консультации диетолога, диета, а с недавних пор — умные часы, отметило издание.

Диета, которой придерживается актриса, заключается в разделении белков и углеводов, а также в умеренном потреблении жиров. Кроме того, важно пить воду натощак и избегать жареной и жирной пищи. Такого режима питания надо придерживаться даже в праздники, уточнила актриса.

Также Мария Порошина поделилась, что получила в подарок умные часы, которые контролируют её тренировки. Актриса тренируется регулярно, кроме дней, когда проходят спектакли.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актриса Мария Порошина поразила поклонников блистательным вечерним нарядом. Серебристое платье с глубоким вырезом актриса надела на открытие XXIII Всероссийского фестиваля визуальных искусств.