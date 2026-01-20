Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 18:00

Раскрыта неожиданная польза умных часов

Глава фитнес-клубов Киселева: умные часы заставляют людей следить за здоровьем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Умные часы — это хорошая маркетинговая идея, поделилась мнением с NEWS.ru президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), руководитель международной̆ сети фитнес-клубов Ольга Киселева. По ее словам, гаджет концентрирует внимание владельца на здоровье и создает ощущение контроля над жизнью. Она подчеркнула, что это хороший механизм мотивации следить за собой.

Умные часы — хорошая маркетинговая идея. Они концентрируют внимание человека на количестве шагов, которые он прошел, сожженных калориях, результатах сердечных сокращений. Появляется ощущение контроля над жизнью. Тут дело не в объективности информации о состоянии организма. Это прикольный механизм мотивации следить за собой, — считает Киселева.

Она добавила, что умные часы также способны мотивировать человека. Например, они в нужный момент напомнят, что нужно выпить воды или пройти запланированные 10 тыс. шагов, отметила Киселева.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина напомнила, что в фитнес-клубе необходимо разбирать штанги и убирать гантели на свои места после использования оборудования. Кроме того, по ее словам, перед тем как воспользоваться тренажером, нужно удостовериться, что он свободен от других посетителей. Это, уточнила она, правила элементарного фитнес-этикета.

умные часы
фитнес
здоровье
тренировки
гаджеты
Ирина Ковган
И. Ковган
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не выглядит радостным»: в России подкололи Стармера после обвинений Трампа
Дерзко и сладко: картошка по-деревенски с горчицей и медом
Контракт истек: почему Алла Пугачева и Максим Галкин больше не пара
ТЦК мобилизовали мужчину вместе с дверью автомобиля
«Чудовищно!»: речь Макрона в Давосе вызвала негодование во Франции
Щи из кислой капусты, как у бабушки — рецепт, который не подведет
Мусульманин в США во время протеста поцеловал Коран с вложенным беконом
Ученые нашли точку спада энергии у людей, речь идет о «выключении» мозга
«Еще сопливый»: депутат о словах Федорова про массовое убийство военных РФ
Собчак объяснила, на кого похож Макрон в очках на форуме в Давосе
15 минут ада: мать оставила дочку в ванной, а нашла голой на улице
Производители мяса в России бьют тревогу из-за завоза китайской курицы
Датский пенсионный фонд принял неожиданное решение из-за Гренландии
Затяжные ливни и тепло до +8? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Гейтс провел встречу с главами энергокомпаний европейской страны
Мексиканец застрял в российском аэропорту более чем на двое суток
Ученые поймали всплеск умершей 11,3 млрд лет назад звезды
В Госдуме разнесли планы Европы бойкотировать ЧМ по футболу в США
Бузовой назвали идеальное место для поиска мужа, речь о кладбищах и рехабах
Самолет Qantas пережил сразу два инцидента в воздухе за один рейс
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.