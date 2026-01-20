Раскрыта неожиданная польза умных часов

Умные часы — это хорошая маркетинговая идея, поделилась мнением с NEWS.ru президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), руководитель международной̆ сети фитнес-клубов Ольга Киселева. По ее словам, гаджет концентрирует внимание владельца на здоровье и создает ощущение контроля над жизнью. Она подчеркнула, что это хороший механизм мотивации следить за собой.

Умные часы — хорошая маркетинговая идея. Они концентрируют внимание человека на количестве шагов, которые он прошел, сожженных калориях, результатах сердечных сокращений. Появляется ощущение контроля над жизнью. Тут дело не в объективности информации о состоянии организма. Это прикольный механизм мотивации следить за собой, — считает Киселева.

Она добавила, что умные часы также способны мотивировать человека. Например, они в нужный момент напомнят, что нужно выпить воды или пройти запланированные 10 тыс. шагов, отметила Киселева.

