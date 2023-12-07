Продюсер рассказал, куда Лобода отправляет заработанные на россиянах деньги Продюсер Рудченко напомнил фанатам Лободы в России о поддержке певицей ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода попытается вернуться на российскую эстраду, потому что в Европе она не востребована и ее творчество не интересно, рассказал NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Он напомнил россиянам, что в своих социальных сетях артистка признавалась в отправлении средств на поддержку украинской армии.

Она не дает российскому слушателю забыть о себе, делает песни на русском языке. Хотелось бы нашего слушателя предостеречь, чтобы они не стали соучастниками действий Лободы, которая заявляла в соцсетях, что занимается благотворительностью и собранные средства отправляет для поддержки ВСУ. Тут может быть цепочка, что русские зрители благодаря этой дамочке могут заниматься софинансированием украинской армии. Прослушивание новой песни, ее скачивание монетизирует ее творчество и дает ей деньги. Хотелось бы обратить внимание на ее ухищрения, — сказал Рудченко.

По мнению продюсера, сейчас Лобода находится в неопределенном состоянии и не понимает, на какой рынок работать. Рудченко считает, что певица однозначно захочет вернуться на российскую эстраду, потому что здесь она была звездой.

Потери колоссальные, выступления срываются, аншлагов на концертах нет. Отказавшись от России, она многое потеряла, поэтому вполне возможно, Лобода снова может опять зайти на российский рынок, убедившись в том, что монетизировать свое творчество нигде не может, кроме как в России и выездов по странам СНГ. Корпоративы у олигархов дают ей возможность поддерживать штаны, но не более, нет развития, — добавил Рудченко.

Ранее Лобода анонсировала песню «Метелица» на русском языке, хотя до этого обещала петь только на украинском. По данным СМИ, певица потеряла 300 млн рублей, которая могла заработать в этом году на концертах в России.