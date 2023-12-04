Лобода анонсировала песню на русском языке

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Светлана Лобода анонсировала песню «Метелица» на русском языке. Об этом артистка написала в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Прежде она пообещала петь исключительно на украинском.

Пой же песню, моя милая, слезы ни к чему. Твоей боли доля львиная, но раны заживут, — поет артистка в отрывке.

В комментариях немедленно появились украинцы, упрекнувшие Лободу в том, что она поет на русском языке. По их мнению, таким образом она симпатизирует России на фоне продолжающейся спецоперации по демилитаризации Украины.

Ранее Лобода исполнила песни на русском языке на вечеринке в отеле Bulgari в Дубае. В репертуаре артистки были русскоязычные хиты «К черту любовь», «Твои глаза», «Суперзвезда» и другие. Тогда певица попала под волну хейта украинцев. По словам представителей артистки, выбор песен был связан с требованием заказчицы концерта — гражданки Казахстана.

Музыкальный критик Павел Рудченко заявлял, что Светлана Лобода, как и Макс Барских, а также другие украинские артисты, не чураются брать деньги у российских олигархов, так как не хотят отказываться от заработанного в России амплуа. По его мнению, с одной стороны, певица поддерживает украинскую власть и армию, а с другой — действует как бизнесмен и выступает там, где заплатят.