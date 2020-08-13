Ярослав Бойко рассказал об отношении жены к слухам об измене с Порошиной

https://static.news.ru/photo/86d9b9e2-dd4d-11ea-8664-fa163e074e61_660.jpg Ярослав Бойко Фото: Eventum LT/facebook.com

Актёр Ярослав Бойко рассказал о том, как его супруга танцовщица Рамуне Ходоркайте относится к разговорам о его романе с актрисой Марией Порошиной.

По его словам, за 15 лет они уже привыкли к подобным слухам, благодаря которым на их спектаклях регулярные аншлаги.

Жена меня никогда к Маше не ревновала. Она спокойно относится ко всему, что происходит, — рассказал он.

Бойко отметил, что знаком с супругой, которая родом из Вильнюса, уже 20 лет. Они увидели друг друга на вечеринке в общежитии «и так всё закрутилось». Позднее родился сын, и тогда влюблённые решили узаконить отношения.

У актёра и танцовщицы сын Максим и дочь Эмили. При этом у Бойко есть 18-летний сын Ян от актрисы Евгении Добровольской, с которой у него произошёл мимолётный роман. Некоторые также подозревают, что Порошина родила сына от коллеги по сцене, передаёт «Россия 1».

Ранее NEWS.ru писал, что Бойко опубликовал в соцсетях редкое архивное фото с маленьким сыном Максимом. Сейчас сыну актёра уже 20 лет.