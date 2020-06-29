Ярослав Бойко обнародовал редкое фото с маленьким сыном

Ярослав Бойко опубликовал в соцсетях редкое архивное фото с маленьким сыном Максимом. Сейчас сыну актёра уже 20 лет.
Бойко завёл собственную страничку недавно. Первым он разместил фото самого себя на прогулке.
Всем привет! А вот и я. Заходите и располагайтесь, — подписал снимок актёр.
Вторым снимком оказалось редкое фото с сыном, на которое фанаты отреагировали с большим изумлением.
Оказалось, что у Ярослава и Максима совершенно одинаковый взгляд. «А взгляд у сынули — один в один папкин!», «Лапатуля, папин сынок! Похож!», «А глаза-то папины», прокомментировали поклонники актёра.
У Бойко есть ещё 16-летняя дочь Эмилия и 17-летний внебрачный сын Ян.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ярослава Бойко называли отцом пятого ребёнка Марии Порошиной. Больше 15 лет она была замужем за коллегой Ильёй Древновым.
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