Пугачева назвала эмиграцию с Галкиным из России «голожопингом»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в ходе своего сольного концерта в Женеве рассказал зрителям, как он с женой и исполнительницей Аллой Пугачевой пережил эмиграцию из России, передает Telegram-канал SHOT. Он отметил, что его супруга назвала этот процесс «голожопингом».

Рассказывая зрителям про современный быт в Европе, он в шутку отметил, что просил милостыню около супермаркета из-за того, что с банковскими картами у него возникли проблемы. Также он добавил, что не собирается отдавать орден Почета Кузбасса, которого его лишили за проукраинскую позицию, и пообещал защищать физическую версию награды, находящуюся в подмосковном доме.

Не обошел Галкин и тему своего коллеги, который остался в России. Про певца Филиппа Киркорова муж Пугачевой сказал, что у того есть корни индейца, поэтому он весь в перьях.

Пугачева возглавила рейтинг артистов, за которых россиянам стыдно, по версии ВЦИОМ. По данным недавнего исследования, 25% опрошенных признались, что исполнительница вызывает у них чувство стыда. На втором месте антирейтинга оказался рок-музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), за него стыдно 18% респондентов, за ним следует певец Филипп Киркоров, за которого проголосовали 13% граждан.

Почти каждый десятый назвал «постыдным артистом» Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Ольга Бузова набрали по 6% голосов, Инстасамка и Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — по 5%.

Также, по данным опроса, шесть из десяти россиян не одобряют действия музыкантов, уехавших из России после начала СВО. Поддерживают решение артистов покинуть страну 13% опрошенных, 8% респондентов отметили, что относятся к поступкам уехавших исполнителей неоднозначно.